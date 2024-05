Torna ‘The Office’

Després d’anys d’especulacions, The Office, una de les comèdies més populars dels darrers temps, s’està preparant per tornar. I ho farà liderada per Greg Daniels, el showrunner del remake estatunidenc.

Peacock ha encarregat oficialment un spin-off de la sèrie, que estarà cocreada per Daniels al costat de Michael Koman, responsable de Nathan for You. Tornarà a estar rodada com un fals documental i ja ha confirmat a dos protagonistes, Domhnall Gleeson i Sabrina Impacciatore. Els detalls sobre els papers que interpretaran, però, encara es mantenen en secret.

La sèrie estarà ambientada en el mateix univers de Dunder Mifflin, però es desenvoluparà en un nou escenari, que per als seus responsables és l’ideal per fer comèdia en l’actualitat: un diari local en crisi.

Segons la sinopsi oficial, “l’equip de documentals que va immortalitzar la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin troba un nou tema quan descobreix un periòdic històric de l’Oest Mitjà i a l’editor que intenta reviure’l amb un equip de reporters voluntaris”.

“Han passat més de deu anys des que es va emetre l’últim episodi de The Office a NBC, i l’aclamada sèrie de comèdia vol seguir guanyant popularitat i construint noves generacions de fans a Peacock”, ha dit Lisa Katz, presidenta de la companyia NBCUniversal Entertainment, a través d’un comunicat.

“En associació amb Universal Television i liderada per l’equip creatiu de Greg Daniels i Michael Koman, aquesta nova sèrie ambientada en l’univers de Dunder Mifflin introdueix un nou elenc de personatges en un escenari fresc i madur per a la narració còmica: un diari”, ha afegit la directiva.

Al costat de Daniels i Koman, també són productors executius Ricky Gervais i Stephen Merchant, creadors de la versió original britànica de la sèrie, així com Howard Klein i Ben Silverman i Banijay Americas. La producció començarà al mes de juliol.

La versió nord-americana de The Office es va estrenar a NBC l’any 2005 i es va emetre durant nou temporades fins a 2013, aconseguint nombrosos premis i elogis. Igual que Suits, recentment, o Friends, quan va arribar per primera vegada al catàleg de Netflix, aquesta comèdia ha gaudit d’una segona vida gràcies a l’streaming, mantenint-se habitualment entre els títols més vistos de les plataformes.

Més d’una dècada després, continua sent un dels programes més populars, i va ser el més vist el 2020, segons Nielsen. A Andorra pot veure’s actualment en diversos serveis, com Netflix, Prime Video o SkyShowtime.