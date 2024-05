Aries

Pots tenir un punt de vista completament irrealista pel que fa a una societat a què pertanys en aquest moment. Segurament estàs veient només les coses bones i ignorant les dolentes. Pot resultar-te difícil mantenir enfocament en els teus objectius i somnis perquè sents obligació a fer molts compromisos en la teva relació. La configuració planetària d'avui us fa estar més conscient de la vostra realitat mental de contes de fades.

Taure

El teu cor està embolicat en una relació íntima. Aneu amb compte d'involucrar-vos tant en els vostres assumptes que comenceu a oblidar-vos dels vostres. És possible que tinguis una visió molt irrealista de la situació, i especialment pel que fa a casa teva. L'alineació planetària d'avui suggereix que hi ha un engany a casa teva i família que està dificultant l'honestedat amb tanta persona que és tan important per a tu.

Bessons

Recorda: menys és més! Només unes poques paraules són suficients per comunicar força idees, i només unes poques accions són capaces de generar tota una allau de moviment. Pren això en compte durant aquest dia. No sobrecarreguis els altres amb coses inútils. Digues el que vols dir i deixa espai per afegir més coses després. L'aspecte d'aquest dia us ajudarà a concentrar-vos ia aconseguir tasques necessàries.

Cranc

Posa't més disciplina pel que fa a la teva situació laboral. Sigues conscient del factor del temps i com això juga un paper important en els teus plans a llarg termini. Avui és un bon dia per pensar en els recursos compartits i com ho estàs conservant per al futur. En aquest moment l'energia astral us ajudarà a emergir diferents aspectes de la vostra vida per construir una estructura sòlida des d'on treballar.

Lleó

Avui adoptaràs la imatge de savi. Les persones busquen en tu disciplina i consells. Assegureu-vos de fer honor a aquest paper i al respecte que els altres us demostren. Avui, gràcies a l'alineació planetària, us veuràs a prop d'aquelles persones grans i més sàvies que tu. El teu pare, o algun tipus de figura paterna a la teva vida tindrà un paper estel·lar al drama d'aquest dia.

Verge

Aplica algunes de les lliçons que has après a la teva pràctica espiritual i posa-les a treballar en presència dels altres. Descobriràs que les connexions properes amb algunes persones t'ajudaran a ressaltar el sentit de l'obligació que tens cap a la creença del manteniment del sistema que t'ajuda a quedar-te al veritable rumb. La combinació de les energies astrals us ajudarà a realitzar aquesta important connexió.

Balança

La major part del dia involucrarà altres persones i les activitats que gaudeixen junts. Connecta't amb amistats i els teus éssers estimats de manera profunda. Respecta i honra aquells que t'envolten i mantingues la dignitat i la disciplina en tot moment. La influència del teu subconscient et recordarà que has de dominar el teu ego i convidar una mica d'humilitat a la teva vida..

Escorpí

La teva idea de diversió i entusiasme pot ser molt diferent de les daltres persones. No assumeixis que només perquè tu l'estàs passant bé, tots al teu voltant també ho estan – especialment en un context romàntic. Avui la influència planetària indica que hi ha una discrepància entre el teu costat romàntic i com vols compartir aquesta part teva, contra com l'altra persona vol compartir-la amb tu..

Sagitari

Mals hàbits sobre excessos de substàncies com ara alcohol o drogues seran la figura central. Gràcies a la configuració celestial d'avui, estàs sent cada cop més conscient que les coses que consideres "remeis" per a les emocions doloroses i les situacions difícils estan en realitat empitjorant tot. Medicar el símptoma no és posar remei al problema. Només t'ajuda a ignorar-ho.

Capricorn

No ets del tipus de persones que es fa amics amb facilitat. Necessites un cert temps per poder confiar en algú. El problema és que necessites suport i comprensió dels altres, però no ho vols admetre. L'alineació astral d'avui indica que t'enganyes pel que fa a les teves necessitats – especialment les emocionals.

Aquari

La gent pot pensar que vius la teva vida com si fos un conte de fades. O potser tu vegis així a la teva vida en aquest moment. La configuració celestial d'avui està despertant la teva consciència sobre la manera com fas servir l'engany per encobrir les coses que no vols veure de la teva vida, i que també amagues dels altres. Aneu amb compte de no oblidar-vos de qui ets en realitat..

Peixos

T'estàs guardant les coses dins teu i no dius a ningú el que sents. Uns d'aquests dies explotaràs. Segurament estàs mantenint una façana fantasiosa que tot està bé. Projectes una imatge de tu que no és la real. Com a resultat, trobes molt poques persones amb qui realment parles amb honestedat, ja que hi ha molt poques persones que et coneixen veritablement.