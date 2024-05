Adeu amb crítiques

CBS va donar la sorpresa el novembre passat quan va anunciar la cancel·lació de Blue bloods després de prop de 14 anys en antena i d’haver gaudit d’un èxit ininterromput. El drama policíac finalitzarà la tardor vinent, quan s’emeti la segona meitat de la catorzena i última temporada, el que posarà fi a una ficció que seguia a ple rendiment malgrat la seva longevitat.

La cancel·lació va caure com un gerro d’aigua freda al seu extens repartiment, que en els darrers mesos s’ha dedicat a fer campanya activament perquè la cadena canviï de parer. Unes peticions que, ara com ara, no han tingut resultat.

En aquest context, el seu intèrpret principal, Tom Selleck, s’ha mostrat especialment contundent durant la promoció del tancament de la primera meitat de la temporada final. En declaracions concedides als informatius de CBS, el veterà actor ha estat dur i ha exigit al canal que “entri en raó”.

“Crec que CBS encara pot entrar en raó”, ha afirmat. “Som la tercera sèrie més vista de tota la televisió en obert. Som líders d’audiència en la nostra nit. Tot el repartiment hi vol tornar. I puc dir una cosa més: no estem perdent qualitat. Estem fent una bona sèrie, ens mantenim en el nostre lloc”.

En efecte, Blue bloods acabarà, excepte sorpresa d’última hora, havent mantingut un molt bon rendiment durant tota la seva trajectòria, iniciada el 2010. En el seu dia, Selleck va tirar de diplomàcia i va parlar d’“honor i privilegi” per haver format part de la duradora marca policíaca. “Ha elogiat els homes i dones que serveixen i protegeixen Nova York”, va ressaltar.

El final de la primera meitat de la temporada 14 s’emet el 17 de maig als Estats Units. La segona part arrencarà a la tardor, de manera que Blue bloods vorejarà els 15 anys d’emissió. A Andorra, la sèrie es pot seguir a través de la plataforma Movistar Plus+.