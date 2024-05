Realitat o ficció?

Mi reno de peluche, la sèrie que es manté com la més vista a Netflix en l’àmbit mundial i supera els 56 milions de visualitzacions a la plataforma, està prolongant la seva història a la vida real. La persona real en la qual el creador, Richard Gadd, va basar el personatge de Martha per relatar la traumàtica experiència d’assetjament que ell mateix va viure ha negat els fets en una entrevista concedida al presentador Piers Morgan, emesa en el seu canal de YouTube.

Fiona Harvey, l’advocada britànica que ha sortit a la llum com la persona en la qual està inspirada Martha, considera que la sèrie creada per Gadd (a qui titlla de “psicòtic”) és “una ficció hiperbòlica i obscena” i nega haver assetjat l’humorista escocès.

“Hi ha dues coses que són certes en aquesta sèrie: el seu nom és Richard Gadd i treballava ocasionalment com a cambrer en el Hawley Arms [el pub londinenc on transcorre part de la sèrie]”, afirma Harvey, malgrat que també assegura no haver vist Mi reno de peluche i conèixer el seu contingut només pel que li han explicat. “Ell està mentint, a Netflix estan mentint. Ho han venut com una història real i no ho és. De cap manera.”

L’advocada va insistir que presentarà accions legals contra Netflix per difamació, alhora que va assegurar que ha rebut trucades telefòniques i amenaces de mort per part de desconeguts. Tot i que Gadd va demanar expressament que els teleespectadors no es molestessin a buscar els protagonistes de la història a la vida real, la identitat de Martha va ser ràpidament rastrejada i especulada a internet. Finalment, ella mateixa va decidir sortir a explicar-ho.

Durant l’entrevista, Fiona Harvey nega haver escrit més de 41.000 e-mails i un centenar de cartes a Richard Gadd durant el presumpte assetjament, així com haver-se posat en contacte amb els seus pares o haver acudit a les seves actuacions per sabotejar-les.

“No li vaig escriure aquests e-mails. Segurament s’ho ha inventat”, respon Harvey quan Morgan li pregunta al respecte. No obstant això, poc després l’advocada admet haver-li fet arribar “alguns missatges de broma” després d’haver conegut Gadd i veure’s “cinc o sis vegades”. Quant als missatges d’àudio, que també nega, al·lega que puguin tractar-se de gravacions inadvertides de les converses al pub.

La dona també nega rotundament haver assetjat a l’exxicota de Gadd o haver agredit sexualment l’humorista una nit al costat d’un canal, situacions que es reflecteixen a la sèrie. Sí que reconeix haver-li posat el sobrenom que dona nom al títol original de la producció, Baby Reindeer.