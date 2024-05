Aries

En aquest moment la comunicació és el nom del joc per a tu. Hauràs de notar que l'atmosfera general es podria tornar més lleugera a causa de l'alineació astral. Durant les properes tres setmanes, la influència dels planetes et demanarà que estableixis una connexió més gran amb els teus veïns i familiars. També podries descobrir que esquemes de la infància relacionats amb la manera com veies el món també podran aflorar a la superfície i afectar el teu procés mental.

Taure

En aquest moment potser et resultarà difícil trobar les paraules justes i podries descobrir que és difícil acceptar els fets freds. Aquest vel cobreix el teu espai de comunicació com a resultat del canvi planetari que porta una influència nova, menys expressiva. Durant les properes tres setmanes la nova configuració celestial

Bessons

Les teves relacions podrien estar canviant ràpidament en aquest moment. Algunes amistats velles que van servir el seu propòsit estan desapareixent, mentre que altres de noves es mostren prometedores. Les teves connexions més fortes i compromeses canviaran i créixer amb tu. L'energia astral en joc indica que no t'has de resistir a aquests canvis, sinó fluir-hi. No ets la mateixa persona de fa un any enrere.

Cranc

Haver completat un vell projecte, potser comercial o personal, ha rebutjat el teu camí per començar-ne un de nou. Tindràs les properes dues setmanes per decidir cap a on vols anar des d'aquí. L'alineació planetària implica que hi haurà nous horitzons per explorar i fins i tot noves oportunitats comercials. Fins i tot podries decidir mudar-te a una casa nova.

Lleó

Entusiasme, optimisme i felicitat són les paraules clau per avui amb la configuració astral actual. Tot anirà sobre rodes avui per a tu. La teva relació amb els teus éssers estimats i amics íntims es caracteritza per la bona comunicació i els compromisos sòlids, i les teves energies creatives estan fluint, com ho està la teva imaginació. Aquest és un gran dia per completar vells projectes i començar-ne de nous. A la nit: surt i diverteix-te!

Verge

L'alineació planetària implica que els esdeveniments dels darrers sis mesos han produït una enorme diferència en la teva personalitat, i has crescut força. Ara hauràs de decidir què significa aquest creixement per a tu en contemplar el teu futur. Ara com ara, el futur es veu bé. Hauràs de fer ús del teu bon sentit comú perquè continuï així.

En aquest moment potser estàs considerant progressar a la teva educació, potser en un camp que mai abans hagis estudiat. Els teus horitzons s'estan expandint, i tens molta gana de coneixement. La configuració celestial d'aquest moment implica que potser heu aconseguit el que necessiteu en els vostres camps d'interès actuals - almenys ara com ara. Ja és hora de seguir amb una altra cosa. Pensa-ho!

Escorpí

Les teves paraules podrien ser molt poderoses i descobriràs que tens més inclinació a promoure la pau a través de la teva comunicació amb els altres. Aquesta és una de les manifestacions del gran canvi enèrgic que es produeix avui mentre els planetes ingressen a una posició diferent. La configuració celestial per a les properes tres setmanes li donarà acció a la teva vida.

Sagitari

Avui es produeix un gran canvi planetari que marca el començament d'un cicle de tres setmanes durant el qual els planetes exerciran una influència important. Durant aquest període t'hauries de concentrar en les teves relacions amb els altres, especialment en l'aspecte de la comunicació. Fes servir les paraules de manera positiva i només digues el que realment vols dir. Et veuràs en problemes si no dius les coses com són.

Capricorn

En aquest moment s'està produint un canvi planetari significatiu que està creant una influència important que prevaldrà durant les properes tres setmanes. Durant aquest període descobriràs que tens més preocupació per la llar i la vida familiar. La bona notícia és que hauries de descobrir que hi ha més comunicació en aquest aspecte de la teva vida i que les paraules flueixen amb més facilitat entre les parts involucrades.

Aquari

En aquest moment s'està produint un canvi planetari significatiu que està creant una influència important que prevaldrà durant les properes tres setmanes. Durant aquest període descobriràs que tens més preocupació per la llar i la vida familiar. La bona notícia és que hauries de descobrir que hi ha més comunicació en aquest aspecte de la teva vida i que les paraules flueixen amb més facilitat entre les parts involucrades.

Peixos

Avui la parella probablement tindrà un paper més destacat a la teva vida que de costum. El canvi de l'alineació planetària marca el començament d'una travessia de tres setmanes durant la qual assumiràs trets més diplomàtics. Descobriràs que la teva manera de pensar està més orientada cap a l'equilibri i l'harmonia i tindreu desig de comprometre la vostra manera de pensar per mantenir la pau entre els altres. Tingues present que aquesta potser no sigui sempre la millor política.