'Això és casa meva (o de moment això es així)'

LA PROPOSTA DEL DIA

‘AIXÒ ÉS CASA MEVA (O DE MOMENT AIXÒ ÉS AIXÍ)’

Creació d’un viatge que vol reflexionar sobre la identitat i la pertinença a un espai que autodenominem casa. Amb Emma Riba. Hora: 19 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.

CONFERÈNCIA

‘L’ESPIRITISME AL SEGLE XIX I LA SEVA INFLUÈNCIA EN L’ART’

Durant la conferència, es repassarà la tendència espiritista del segle XIX en la societat i la cultura, destacant el paper d’artistes com Georgiana Houghton, Frantisek Kupka, Hilma af Klint o Madge Gill. Hora: 11 h. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella.

‘ART I ESPIRITUALITAT’

Jornades Unesco. Conferències, tallers, concerts i taules rodones. Tot el dia. Hotel Roc Blanc. Escaldes.

TALLER

TALLER GRUPAL DE DANSA VIVA

Trobada de moviment conscient. Amb Angelina Constable, de GECbenestar. Hora: de 10 a 12 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes.

TARDA DE JOCS

Jocs de taula varis per a totes les edats i Andfusta, una col·lecció de jocs de fusta amb temàtica andorrana per gaudir tota la família i la millor manera d’aprendre la història, cultura, geografia i llegendes d’Andorra. Hora: de 16 a 19 h. Plaça del Telecabina. Canillo.

MÚSICA

NIT DE MUSEUS

Sessió de DJ a càrrec de J. Holt. Hota: 20 h. Espai Columba. Andorra la Vella.

ACTIVITATS INFANTILS

‘ELS CALAIXOS DEL CEL’

Contacontes a càrrec d’Ada Cusidó. Per a infants de 2 a 5 anys. Hora: 11 h. Sala de congressos del Complex esportiu i sociocultural. Encamp.

‘SENSE LLUNA’

Un espectacle sense text on la música és el llenguatge per comunicar els sentiments i les emocions que ens guien en aquest viatge evocador. Delicadesa visual i música en directe. Una oportunitat ideal per endinsar-nos en la bellesa i la màgia de la nit. Hora: 17 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.