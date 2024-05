LA PROPOSTA DEL DIA

'VENTALLS DE TEMÀTICA FLAMENCA'

Vine i submergeix-te en una experiència que uneix el cinema, la pintura i el flamenc. En el taller et proposem capturar l’essència de la passió i l’energia del flamenc en un ventall de tela dissenyat per tu mateix. Hora: de les 18.30 h a les 21.30 h. Plaça del Poble. Andorra la Vella.

FIRES I MERCATS

ANDOFLORA

Un espai a l’aire lliure per gaudir de les plantes i les flors de temporada. Gaudeix d’aquesta cita anual amb més de trenta anys de celebració! Hora: 10 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.

TEATRE I DANSA

‘PAPALLONES’, DE CARLES CUBERES

En aquest espectacle s’han seleccionat onze poemes de Joana Raspall i s’han musicat per tal de fer-los propers i, si és que és possible, encara més atraients i deliciosos per als infants. Jardí de la biblioteca comunal universitària. Sant Julià de Lòria.

‘XARXA, NO M’ENTENS’

Una mirada profunda sobre la importància de la pertinença de grup per als joves i les seves dificultats de ser compresos. Mitjançant un projecte juvenil i el seu programa de ràdio, aquests joves troben una veu per expressar-se i connectar-se amb els altres, destacant la seva determinació per ser escoltats i entendre’s mútuament. Hora: 20.30 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

CINEMA

‘NO VULL SER UN HEROI’

Pel·lícula de Joan Paüls. A Guille, un nen de 10 anys, li detecten càncer i ha d’anar a l’hospital. Allà troba un ninot de peluix i un diari secret que semblen màgics. L’ajudaran a superar la malaltia? Hora: 17.30 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

CURTMETRATGES BLOC 1: ‘L’HERÈNCIA DE LA MEMÒRIA’ - ULL NU

No hi caiguis, de Blanca Sacristan, Raquel García i Mariona Rayo

Pan de rana, de Malena Montiel

Phantasia, de Jorge Moneo

La colada, de María Monreal

La vallé des rides, de Sinoë Meissonnier

Les més grans, de Dubi Cano, Marta Codesido, Nuria Ubach i Ulrika Andersson.

Hora: 18.15 h. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

MÚSICA

GIGI MORRALLA B2B HECTOR+

La meravellosa DJ Gigi Morralla visita de nou el Festival Ull Nu, i enguany ho farà de la mà d’un dels directors del festival: l’Hector+. Prepareu-vos per viure una explosiva batalla rere els plats, a quatre mans. Hora: 22 h. Plaça del Poble. Andorra la Vella.

TALLER

‘GEOGRAFIES’ - XINA

L’horòscop xinès, taller. Hora: 17 h. Biblioteca. Ordino

El paisatge religiós de la Xina. Conferència. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.