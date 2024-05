Aliança de sorpresa

Disney i Warner Bros. Discovery oferiran un servei de streaming conjunt, en el qual s’inclouran les seves plataformes Disney+, Hulu i Max. Serà a partir d’aquest mateix estiu, tal com van informar ahir de sorpresa totes dues empreses. Entre les opcions i franquícies que s’exhibiran en el nou paquet Disney-Warner Bros. Discovery també figuraran els canals ABC, CNN, DC, Discovery, Food Network, FX, HBO, HGTV, Marvel, Pixar i Searchlight.

Es tractarà d’un servei amb dues opcions disponibles –una amb publicitat i una altra lliure d’anuncis– en el qual Disney exercirà com a distribuïdor dels continguts i abonarà el corresponent percentatge de les quotes al seu soci. El servei podrà adquirir-se en qualsevol dels llocs web de les dues companyies.

“Aquesta increïble nova associació posa els subscriptors en primer lloc, donant-los accés a pel·lícules d’èxit, creacions originals i tres biblioteques massives amb les millors marques i entreteniment en streaming d’avui dia”, va assegurar Joe Earley, el president de la divisió Direct to Consumer a Disney Entertainment, minuts després de fer-se pública l’aliança.

Pel que fa al preu, que encara no ha estat concretat, es preveu que els usuaris puguin gaudir d’un descompte respecte al cost dels serveis individuals de cada empresa, segons van reportar ahir diversos mitjans especialitzats dels Estats Units.

Aquest projecte suposa l’aliança més recent entre els dos grans conglomerats, que ja es van unir per oferir un paquet de televisió per cable, que tot i així continua perdent clients. A més, Warner Bros. Discovery i Disney també es van fusionar amb Fox per a una plataforma esportiva de streaming anomenada Spulu, que previsiblement sortirà al mercat durant la tardor vinent. En aquest sentit, Disney té experiència amb altres operacions empresarials en el món de l’emissió de continguts per internet, després d’adquirir els serveis Hulu i ESPN+.

D’altra banda, l’any passat Max va deixar de dir-se HBO Max –un canvi de nom que a Europa es farà efectiu durant aquest mateix mes de maig– i es va afegir a la programació de Discovery+. Així, Disney ha anat alineant cada vegada més els seus serveis complementaris amb el vaixell insígnia Disney+.