Spin-off a punt

HBO continua aportant detalls sobre la nova sèrie de la franquícia Game of Thrones, El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante. Si fa un mes posava cara a la parella protagonista, Peter Claffey i Dexter Sol Ansell, ara li toca el torn al director principal de la primera temporada, un cineasta experimentat.

Es tracta d’Owen Harris, director de San Junipero, un dels més celebrats episodis de Black Mirror, i guanyador d’un Emmy. El realitzador s’encarregarà de dirigir tres dels sis episodis que compondran la primera temporada.

Harris també va dirigir altres dos episodis de l’antologia distòpica de Charlie Brooker, Ahora mismo vuelvo i Striking Vipers. Entre els seus crèdits més recents també hi ha la sèrie Mrs. Davis, així com el primer episodi del revival de The Twilight Zone produït per Jordan Peele. Brave New World, Troya i Misfits són altres títols en el seu currículum.

La nova sèrie es desenvolupa un segle abans dels esdeveniments de Game of Thrones i repassa les aventures d’un jove, ingenu però valent cavaller, Ser Duncan l’Alt, i el seu diminut escuder, Egg. Ambientada en una època en la qual la línia Targaryen encara ostenta el Tron de Ferro i el record de l’últim drac encara no ha desaparegut de la memòria viva, grans destins, poderosos enemics i perilloses gestes esperen aquests dos amics.

El caballero de los Siete Reinos està escrita pel creador de l’univers de Joc de Trons, George R. R. Martin, al costat d’Ira Parker. Tots dos també exerceixen de productors executius juntament amb Ryan Condal, Vince Gerardis, Sarah Bradshaw i el mateix Owen Harris. S’espera que l’estrena a Max tingui lloc durant el 2025. Per aleshores ja hauran passat quatre anys des que es va començar a treballar en el projecte.