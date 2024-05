Aries

Les coses a la llar i la família milloraran. L'alineació planetària promet una nova entesa i sentit de la unitat amb parelles, fills i tots aquells que visquin sota el teu sostre. També espera poder acostar-te més cap a amistats i familiars. Decidiràs fer canvis a casa teva, com ara renovar el mobiliari o redecorar. És un bon moment per estudiar Feng Shui.

Taure

Aquest dia el teu signe se sent amb molta més força, vigor i seguretat. La teva concentració serà especialment aguditzada. Els reptes que haguessin estat opressius fa una setmana enrere, ara semblaran possibles, per tant, és un bon moment per finalitzar velles tasques i començar amb nous i interessants projectes. No pensis gaire en la totalitat de la situació, fes les coses pas per pas, i els resultats t'aniran fent sentir millor.

Bessons

Pensa en el que pots fer per afegir sal a la teva feina. La creativitat sembla l'estrelleta del dia des de tots els flancs. És important que pensis en què et fa saltar del llit cada matí. És només el teu sentit del deure? És degut a les teves necessitats econòmiques? O és simplement per la joia de viure? Considera les teves motivacions i adapta les accions conseqüentment.

Cranc

Les tres paraules més importants per a tu avui són "Amate a tu". Irràdies molt afecte i creativitat. Recordeu que és important tenir un espai intern per a aquesta energia també. Brinda't a tu mateix o mateixa l'amor que et mereixes. Els altres notaran la teva brillantor, i el sentiment serà contagiós. L'alineació planetària desperta les emocions.

Lleó

Temes referents a la llar ocuparan el teu temps; podria tractar-se que un dels teus éssers estimats no està prenent de debò la seva responsabilitat en les tasques de la llar. Potser un dels teus familiars o company d'habitació sembla que no està fent res, sense responsabilitzar-se de les seves accions. La configuració celestial està suggerint que hi ha un gran element emocional en aquesta àrea de la teva vida en aquest moment.

Verge

Considera els teus aspectes que no sempre comparteixes obertament amb els altres. Podria ser que aquesta reserva d'emocions tingui més efecte a les teves accions externes del que creus. Pensa en l'aspecte en joc d'avui com el començament d'una nova tendència a la teva vida. Fes un pla per treure més de la teva passió interna a la llum. No hi ha res a amagar.

Balanç

Potser hi ha una confusió amb aspecte al teu balanç bancari, assumptes legals o finances grupals avui dia. Potser no estàs sent molt realista quan es tracta de gastar amb estalviar. Es consenteix de com els teus actes afecten les altres persones de la teva família. És important que tinguis en compte les seves necessitats i les teves. L'alineació astral d'avui us demana que comenceu de zero en aquests temes de manera positiva.

Escorpí

Els temes econòmics tindran una alça forta pels canvis de l'alineació planetària. Això implicarà un increment en diners guanyats mitjançant els teus esforços, o significarà fons obtinguts mitjançant inversions, acords o herències. Obeïx als teus instints quan es tracti d'inversions sòlides en accions, bons o propietats. Tot i això, aquest no és un bon dia per al joc. ¡Mantent lluny del que sigui que et faci gastar!

Sagitari

La configuració celestial actual anuncia nous començaments respecte al despertar de la consciència. Els primers signes apareixeran en forma de somnis vívids i intensos. Escriu-los, deixa'ls a un costat i després posa't a analitzar-los. Et sorprendràs en descobrir què signifiquen. Més mundanament, les teves finances prometen incrementar-se, possiblement mitjançant inversions o altres ingressos passius. Confia en la teva intuïció.

Capricorn

La configuració celestial promet una nova entesa pel que fa a les relacions amoroses. Espera el sorgiment de passió a les teves trobades romàntiques. Les relacions amb els fills també tindran més presència a la teva vida, i els projectes creatius estaran incentivats per la teva intuïció natural. Del costat negatiu: et descobriràs absorbint massa sentiments dels que t'envolten. Aprèn a protegir-te psíquicament.

Aquari

El pla astral portarà contratemps a la feina. Tot i això, aquests fets et portaran cap a noves oportunitats i avenços. En termes de negocis, el futur es veu prometedor, encara que la naturalesa inesperada dels canvis necessitarà molta feina extra. Al costat negatiu: durant aquest període de transició, no esperis poder passar massa temps a casa.

Peixos

L'alineació planetària us farà sentir força, vigor, i ganes d'avançar. Es manifestarà un nou sentit del teu poder. A la feina, l'optimisme i entusiasme regnaran, també pot ser que rebis un augment salarial. El mes proper, possiblement avanços a raó dels teus esforços, encara que per moments sentis que no estàs anant enlloc. No és la qüestió. Agafa't fort del teu optimisme.