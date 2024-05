LA PROPOSTA DEL DIA

‘LA SAGA HUMANA’

Quan parlem d’evolució humana, el primer que hem de tenir present és que el concepte mateix d’evolució és recent. Hora: 19.30 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.

CONFERÈNCIES

‘ALIMENTACIÓ, DONA I MENOPAUSA’

Abordarem els canvis que ocorren durant el climateri i com l’alimentació pot ajudar a prevenir i tractar les alteracions dels símptomes. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

FESTES

SANT MIQUEL DE PRATS

17.30 h: missa a l’església de Sant Miquel de Prats, seguit d’un berenar i de l’actuació de Canillo’s Band Tocant. Església de Sant Miquel de Prats. Canillo.

DIADA DE SANT MIQUEL D’ENGOLASTERS

12.00 h: ballada de sardanes.

12.50 h: presentació del pubillatge 2024-2025.

Tradicional ofrena de flors a Sant Miquel per part de l’Associació de la Gent Gran i del Pubillatge.

13.00 h: missa i benedicció.

13.30 h: repartiment de coca i moscatell.

18.00 h: torneig d’escacs a la seu social del GEVA.

Inscripcions online mitjançant un formulari a la web

https://www.escacsandorra.com

Sant Miquel d’Engolasters. Escaldes.

LLETRES

CLUB DE LECTURA LITER’ART: ‘CARTES A THEO, DE VICENT VAN GOGH’

Un espai obert a tothom, especialment als que volen atansar-se al món de la literatura a través de l’art o a l’art a través de la literatura. Hora: 19.30 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.

CINEMA

CINECLUB: ‘REMEMBER MY NAME’

Després de creuar la tanca Melilla des del Marroc, Ihsen ingressa al centre d’acolliment de monges per a menors no acompanyades, on viuen Àsia i Mounia. Hora: 21 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘INTEGRATS’

Recull de 14 fotografies de béns immobles d’interès cultural de les set parròquies de la fotògrafa Maria Medeiros Carvalho. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 24 de maig.

‘60è ANIVERSARI DE CAVALL FORT’

Làmines que ens ensenyen el funcionament de l’editorial des de dins de la mà dels personatges mítics de Cavall Fort com OT el Bruixot, Gil Pupila i molts altres. Museu del còmic. La Massana.

‘EL COS DESVELAT. EL NU A LA CONTEMPORANEÏTAT’

Col·lecció de grans noms de l’art contemporani, majoritàriament en la seva faceta de cartellistes i gravadors, que il·lustra a través del cos nu la complexitat del món actual. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.