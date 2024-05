Aries

Avui hi ha un canvi a l'energia planetària. Sentiràs que estàs una mica més emocional amb totes les coses, que t'ha caigut la màscara i el teu veritable jo ha quedat exposat. Et preocupa molt la teva imatge i la manera com la projectes en els altres. És temps de fer una mica d'autoanàlisi. Estàs entrant en un període de renaixement.

Taure

La teva carrera ha marxat per la tangent. Potser sentis que no estàs seguint el camí exacte on vols estar. Pren-te temps per reflexionar seriosament i considera com arribar on vols estar d'aquí cinc anys. Potser ets irrealista pel que fa al teu destí actual. Utilitzeu l'alineació planetària d'avui per començar des de zero.

Bessons

Si tens fills, pren-te un temps per reflexionar sobre la relació que comparteixes amb ells. Què tan bona és la comunicació entre vosaltres? Les xerrades entre vosaltres són equilibrades? Els has preguntat mai als teus fills com se senten amb la relació amb tu? I són ells lliures per ser honestos? Aquests són tots temes importants per considerar. Els nostres nens creixen tan ràpid, però els llaços s'entaulen quan són petits. Fa un esforç extra avui.

Cranc

L'alineació planetària augmentarà la teva creativitat natural. Amb això al cap, treu la teva caixa de manualitats, costura o novel·la en progrés i posa't a treballar. Si estaràs al teu lloc de treball, fes alguna innovació en el que estàs fent. Tens un estil molt propi, i com més el portis als teus projectes, millor en sortiran. Que tinguis un dia valent.

Lleó

La realització de tasques múltiples funcionarà molt bé per a tu avui, encara que usualment no és així. És el moment perfecte per ordenar casa teva o oficina. Arregla i organitza aquests armaris, calaixos i prestatges, i considera armar una bossa per donar a una caritat local. Una regla d'or - si no has fet servir alguna cosa en un o dos anys, és probable que mai més ho facis. Així que, per què no regalar-ho a algú que el faci servir?

Verge

Amb l'alineació astral d'avui, és important que et cuidis molt. Tindràs al cap la relació amb la teva mare, si és tensa. Encara que ja no hi viu, els sentiments i assumptes no moren, i poden ressorgir. El millor serà evitar el contacte avui almenys que es tracti d'escriure una carta en privat, permetent expressar els teus sentiments. El poder de sanació és incommensurable. Fes prou esforç per ser qui intenti primer.

Balanç

Treu la calculadora, els teus llibres, el pressupost casolà, o qualsevol altra feina que requereixi càlculs avui. En aquest moment, la configuració celestial està associada amb l'agudesa mental i la ràpida resolució. Les coses que et tenien en estancament abans et sortiran amb facilitat. Si necessiteu treballar més amb paraules, també gaudireu editant o fent revisió. Aprofita aquesta energia per netejar el teu escriptori de les coses que s'hi han estat acumulant.

Escorpí

Avui us sentireu com l'heroi perdut. Potser vols salvar cada gat abandonat, cada ocell ferit i cada bestiola que va caure d'esquena i no es pot redreçar. Compleix aquest rol i ajuda la mare natura. Aquest és un bon moment per comportar-se caritativament amb els altres. La configuració planetària et recorda defensar fins i tot els arbres. Escampa el teu amor.

Sagitari

Trobaràs gran saviesa en llocs inesperats avui dia. L'energia astral en joc suggereix que has d'alliberar la teva ment de les restriccions convencionals i deixar-la vagar lliurement. Et sorprendràs gratament amb la informació que rebis sense cercar-la. Relaxa't, deixa't portar pel suau flux i rendeix-te. Sent com és ser jove novament i gaudeix d'aquesta innocència.

Capricorn

Les finances i els objectes materials seran preocupants. L'energia en joc et demana que avaluïs les coses que són veritablement importants per a tu. Reavalua la teva qualitat de vida. Potser aquesta àrea en particular necessita grans transformacions. Aquest és el moment de plantar les llavors i veure créixer.

Aquari

Estima els teus amics i coneguts tant com estimes la teva parella. Tracta els teus amics amb el degut respecte. Són les teves ànimes bessones. Comparteix els teus pensaments i involucra't en discussions intel·lectuals. El panorama còsmic exalta la importància de les relacions amb amics, i que són essencials en l'embelliment de la nostra vida diària. Tracta'ls amb respecte i dignitat. Veuràs que aquesta energia se't tornarà amb escreix.

Peixos

Pren-te el temps per tenir una mica més de comunicació que de costum amb la gent. Potser tu i la teva parella tinguin una actitud irrealista sobre una certa situació. Obre els canals de conversa i neteja les deixalles que s'han acumulat a dins. Les expectatives dels altres poden ser molt diferents de les teves. Això produirà una gran tensió més tard si no soluciones les discrepàncies ara. L'aspecte en joc et demana que pensis amb el cor.