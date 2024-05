Netflix acaba de llançar el tràiler d’Eric, una nova minisèrie protagonitzada per Benedict Cumberbatch i que arribarà a la plataforma el dia 30. Ambientat a la Nova York dels anys vuitanta, aquest thriller psicològic narra la cerca desesperada que emprèn el protagonista, Vincent, quan Edgar, el seu fill de nou anys, desapareix al matí de camí a l’escola.

Vincent és un dels titellaires més destacats de Nova York i creador d’una popular sèrie televisiva infantil. Quan el seu fill desapareix, s’aferra als dibuixos que feia el petit d’un monstre blau, anomenat Eric, convençut que si aconsegueix que el personatge surti per la tele, Edgar tornarà a casa.

El comportament de Vincent, cada vegada més destructiu, el distancia de la família, dels col·legues i dels policies que intenten ajudar-lo. Serà Eric, aquest deliri fruit de la necessitat, qui es convertirà en el seu únic aliat en la lluita per portar el seu fill a casa.

Al costat de Cumberbatch, la sèrie està protagonitzada per Gaby Hoffmann en el paper Cassie, l’esposa de Vincent, McKinley Belcher III com a detectiu principal Ledroit i Ivan Howe a la pell d’Edgar.

La ficció té sis episodis i està escrita i produïda per la guanyadora d’un BAFTA Abi Morgan (La dama de hierro, Shame) i dirigida per la també reconeguda amb aquest guardó Lucy Forbes (This Is Going to Hurt).

“Eric és una immersió profunda en La Gran Poma dels vuitanta, que lluita amb l’augment dels índexs de criminalitat, la corrupció interna, el racisme endèmic, una subclasse oblidada i l’epidèmia de la sida”, va explicar la creadora a l’esedeveniment Tudum, organitzat per Netflix. “Exposa les divisions existents entre uns pares que busquen el fill, un detectiu que s’enfronta a un sistema que està trencat i un nen perdut que pot ser que mai torni a casa i es pregunta on estan els veritables monstres”, va afegir.