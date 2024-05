LA PROPOSTA DEL DIA

TEDxCanilloED

Deu conferències per parlar d’educació. Us proposem un diàleg entre experiències i diferents models educatius, i us desafiem a revelar-nos com a comunitat educadora, més enllà de l’escola. Hora: 18 h a 20.30 h. Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.

LLIBRES

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘TU TENS ELS PODERS DE DESPERTAR’

Despertar de la consciència ha implicat alliberar-me de convencions socials i religioses, i en fer-ho, he pogut trobar la veritat i la saviesa dins meu. Així com reconèixer la unitat entre el meu ésser i l’Univers.Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

PROJECCIÓ

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA ‘PAS DE VAGUES’

Pel·lícula francesa Pas de vagues, de Teddy Lussi-Modeste. Hora: 20.15 h. Cinemes Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘INTEGRATS’

Recull de 14 fotografies de béns immobles d’interès cultural de les set parròquies de la fotògrafa Maria Medeiros Carvalho. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 24 de maig.

‘60è ANIVERSARI DE CAVALL FORT’

Làmines que ens ensenyen el funcionament de l’editorial des de dins de la mà dels personatges mítics de Cavall Fort com OT el Bruixot, Gil Pupila i molts altres. Museu del còmic. La Massana. Fins al 25 de maig.

‘EL COS DESVELAT. EL NU A LA CONTEMPORANEÏTAT’

Col·lecció de grans noms de l’art contemporani, majoritàriament en la seva faceta de cartellistes i gravadors, que il·lustra a través del cos nu la complexitat del món actual. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 15 de juny.

‘CARME MASSANA’

Un estil propi, amb colors vius i perfils gruixuts, defineixen les formes de les obres de Carme Massana. L’obra de l’artista andorrana, nascuda a Lleida (1934), és figurativa però no realista, sensitiva i alhora mental. Sala d’exposicions del Govern. Andorra la Vella. Fins al 9 de juny del 2024.

‘EUREKA? CREACIONS INVERSEMBLANTS SOBRE RODES’

La mostra parla del progrés tecnològic en el món de la bicicleta, posant el focus en invents trencadors i revolucionaris, però que malgrat tot, moltes vegades no han aconseguit triomfar comercialment. Bici Lab Andorra. Andorra la Vella. Fins al 16 de juny.

‘LA SISENA EXTINCIÓ’

Mostra de 41 fotografies que pretén emocionar i despertar les consciències sobre la gran vulnerabilitat de les espècies animals amb les quals compartim el planeta. MW Museu de l’Electricitat. Encamp. Fins al 3 de novembre.