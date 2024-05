Una decisió difícil

L’equip de Gen V acaba de prendre una decisió respecte al futur d’Andre Anderson, el personatge que va interpretar Chance Perdomo durant la primera temporada de la sèrie. Perdomo va perdre la vida a final de març passat després de patir un accident de moto, la qual cosa va portar aquest spin-off de The Boys a suspendre de manera indefinida la producció de nous capítols. I de pas, a prendre també una altra decisió important: o bé fitxar un altre actor perquè interpretés Andre en la segona temporada o renunciar al personatge –un dels més importants de la ficció– després de la defunció de l’intèrpret.

Ara, després d’un mes de reflexió, els productors de Gen V han fet pública la decisió: no fitxaran un altre actor. “A mesura que anem assumint la tràgica pèrdua de Chance Perdomo, tots a Gen V estem decidits a trobar la millor manera de mostrar el major respecte a la seva memòria. No reformularem el paper perquè ningú pot reemplaçar Chance”, resa el comunicat publicat en les xarxes socials de la sèrie.

“En lloc d’això, ens hem estat prenent el temps i l’espai necessaris per reestructurar les diferents trames de la segona temporada mentre comencem la producció aquest mes de maig. Honrarem Chance i el seu llegat en aquesta temporada”, conclou la nota.

Per tant, Gen V seguirà endavant sense el personatge, un dels protagonistes de la primera tanda de capítols. No serà un camí fàcil des del punt de vista narratiu, perquè Anderson formava part del cliffhanger que va tancar els primers episodis. El jove era un estudiant popular dins de Godolkin, la universitat per formar a les noves generacions de superherois. El seu superpoder era una gran capacitat per a la manipulació magnètica.