Escalfant motors

Netflix ha deixat veure aquests dies un primer tràiler de Senna, la minisèrie biogràfica sobre el que és considerat com el pilot de Fórmula 1 més ràpid de tots els temps. La ficció s’estrenarà a la plataforma durant aquest 2024.

Amb el so en off de les històriques retransmissions de Galvão Bueno i el crit de victòria d’Ayrton Senna en el Gran Premi del Brasil en 1991. Les primeres imatges mostren el moment en el qual el pilot va guanyar per primera vegada a la seva ciutat natal, São Paulo, després d’haver estat bloquejat en sisena marxa durant tota la cursa.

L’avanç reflecteix els possibles pensaments i experiències que van portar a Senna, interpretat per Gabriel Leone, fins a aquest punt de la carrera. També revela alguns personatges icònics que van formar part de la seva vida aquell any, entre ells Xuxa (Pâmela Tomé), Alain Prost (Matt Mella) o el director de l’equip McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy).

Durant els sis episodis, es mostrarà el periple de triomfs, decepcions, alegries i penes de Senna, i se’n revelaran la personalitat i les relacions. La sèrie de ficció repassa tota la trajectòria del tricampió de Fórmula 1, des que es va traslladar a Anglaterra per competir en la Fórmula Ford, fins al tràgic accident d’Imola, Itàlia, durant el Gran Premi de San Marino, que li va costar la vida.

Amb Vicente Amorim com a showrunner i codirector al costat de Julia Rezende, Senna està produïda per Gullane i creada en col·laboració amb Senna Brands i la mateixa família del pilot.

Ayrton Senna encara és considerat avui dia com el pilot més ràpid de la història de la Fórmula 1. Les seves impressionants xifres ajuden a explicar per què el corredor s’ha guanyat el títol de llegenda esportiva: va guanyar tres títols mundials la categoria reina de l’automobilisme, i hi va obtenir 41 victòries, 65 poles i 80 podis entre els anys 1984 i 1994.