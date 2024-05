FIRES

FIRA DEL BESTIAR D’ORDINO 2024

Fira del bestiar amb animals com vaques, cavalls, ovelles i altres animals de granja. També es podrà veure una demostració de com xollar ovelles. Horari: de les 10 a les 20 h. Poble d’Ordino. Ordino.

A DUES RODES

Descobreix una gran varietat de motos i marques de renom. Deixa’t sorprendre per les activitats que hi trobareu durant els dos dies, per a adults i infants. Us hi esperem! Hora: 11 h a 14 h. Aparcament d’autobusos Prada Casadet. Andorra la Vella.

MERCATS

VIDE DRESSING DE PRIMAVERA – 2A EDICIÓ

El Vide Dressing de la Massana ha esdevingut una referència dins dels mercats de segona mà als Pirineus. Hora: de les 10 h a les 20 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.

FESTES

CELEBRACIÓ DE LA RUTA DEL FERRO ALS PIRINEUS

Telèfon/adreça de contacte per a inscripcions: més informació a www.rutadelferroalspirineus.ad. Farga Rossell. La Massana.

MÚSICA

CONCERT “ENGRUNES SEQUES”

Concert a càrrec de David Font. Hora: 12.30 h. Farga Rossell. La Massana.

VISITES

VISITA GUIADA AMB OLIVIER CODINA

Visita guiada amb Olivier Codina des de St. Corneli fins a la Farga Rossell MÉS berenar tradicional a la Farga Rossell. Hora: de 10 h a 14 h. Farga Rossell. La Massana.

EXPOSICIONS

‘60è ANIVERSARI DE CAVALL FORT’

Celebrem els 60 anys de Cavall Fort amb un seguit de làmines que ens ensenyen el funcionament de l’editorial des de dins de la mà dels personatges mítics de Cavall Fort com Ot el Bruixot, Gil Pupil·la i molts altres. Museu del Còmic. La Massana. Fins al 25 de maig.

‘CARME MASSANA’

Un estil propi, amb colors vius i perfils gruixuts, defineixen les formes de les obres de Carme Massana. Sala d’exposicions del Govern. Fins al 9 de juny.