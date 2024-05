‘Scooby-Doo’, a Netflix

Netflix acaba d’aconseguir els drets de la sèrie d’acció real de Scooby-Doo, creada sota el mantell dels productors executius de la fallida adaptació de Cowboy Bebop. En principi, era una ficció que havia d’arribar al catàleg d’HBO Max (aviat només Max) amb importants canvis, però Warner Bros. Television va prendre la decisió de posar el projecte a subhasta.

Finalment, va ser el gegant de l’streaming qui va acabar emportant-se el premi, de manera que la nova sèrie no compartirà plataforma amb la criticada Velma, que acaba d’estrenar la seva segona temporada d’amagatotis. En tot cas, què sabem d’aquest nou live-action de Scooby-Doo?

Josh Appelbaum i Scott Rosenberg, que van exercir de creatius i productors executius de Cowboy Bebop, es posaran al capdavant d’aquesta ficció de la mà de Greg Berlanti, un dels màxims responsables d’obres tan destacables com Riverdale o Dawson’s Creek. El projecte compta, doncs, amb importants figures de la indústria mainstream, per la qual cosa s’espera que la sèrie sigui colossal en termes pressupostaris i espectacular en la seva factura.

El que no se sap de moment és qui compondrà el repartiment principal. Les pel·lícules del 2002 i el 2004, dirigides per Raja Gosnell i escrites per James Gunn, van comptar amb Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini i Matthew Lillard com a protagonistes, un elenc llegendari que sens dubte va aconseguir donar credibilitat als personatges en el format d’acció real. Encara que pot ser que aquestes estrelles participin d’alguna manera en la ficció, apareixent a tall de cameo o encarnant nous personatges, es dona pràcticament per fet que Netflix apostarà per un elenc més jove per donar un enfocament més fresc a aquest nou Scooby-Doo.