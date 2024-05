Aries

Aspectes amagats de la teva naturalesa entren en escena en aquest moment. La configuració astral d'avui està revelant aspectes inconscients del teu ésser que juguen un gran paper en les decisions que prens i en la gent amb qui tries passar el teu temps. Tracta de no perdre la paciència si les coses no resulten òbvies al principi. Calma't, asseu-te en un lloc tranquil i medita.

Taure

Surt a caminar pel mercat espiritual i veu quines noves eines pots aconseguir. La configuració celestial d'avui et suggereix de començar de zero pel que fa a la teva espiritualitat i com honres les teves creences. Aprofita aquesta oportunitat per explorar noves maneres de pensar. Neteja la teva ment i obre't a noves possibilitats.

Bessons

Els diners guanyats les últimes setmanes portaran els seus fruits, més del que generalment reps. Pot ser que estigui relacionat amb un projecte grupal d'algun tipus, o si més no, quelcom aconseguit dins del context d'una societat. Els assumptes sentimentals també funcionaran meravellosament, i no et sorprenguis si una relació avança al següent pas de compromís.

Cranc

Si actualment tens involucrament sentimental amb algú, espera que la relació progressi al següent pas de compromís. Encara necessiten expulsar algunes pors i intercanviar alguns vots, però el més important i el més difícil ja ha quedat en el passat.

Lleó

Durant les darreres setmanes t'has involucrat en la realització de serveis per als altres, potser en connexió amb allò laboral o amb un projecte propi. En aquest moment ja hauràs acabat amb tots els serveis a realitzar i estaràs buscant d'altres en què embarcar-te. L'alineació astral indica que un cicle de la teva vida relacionat amb el que és laboral o els serveis ha arribat tan lluny com sigui possible, i ja és hora de començar amb un altre cicle.

Verge

La culminació d‟un cicle relatiu a les finances s‟aproxima. Després de molta negociació rebràs un augment o una bonificació, el venciment d'una inversió, o la concreció d'un acord. D'ara endavant tot el que necessites és completar la documentació. L'energia astral d'avui vol dir que això només és el començament de noves oportunitats que augmentaran els teus ingressos. Aprèn-ne i segueix endavant.

Balanç

Segurament has aconseguit almenys una meta laboral i estiguis buscant l'èxit i la bona sort promesa com a recompensa. Possiblement no ho has aconseguit tot sol, sinó en companyia de col·legues. Això significarà una gran diferència a la teva vida. La configuració celestial indica que aconseguiràs molt més en el futur proper mitjançant les societats. Treu tot el profit que puguis.

Escorpí

Adopta un enfocament més intuïtiu a la teva carrera professional. Veuràs que el pensament racional només et fa fer voltes en cercles. L'energia celestial en joc t'està ajudant a assolir les teves metes recordant reflexionar les coses. Confia en la teva intuïció. El coneixement que busques probablement arribi de les fonts que menys esperes. Tot ésser té alguna cosa per ensenyar-nos.

Sagitari

Avui la concentració es troba a casa teva i família gràcies a l'energia astral actual. Hauries de pensar a començar des de zero en aquest àmbit de la teva vida i renovar el teu compromís amb els teus familiars. Tracta de no culpar els teus pares de tots els teus problemes i càrregues negatives. Segurament ells van fer tan bé com van poder. Perdona'ls i segueix endavant.

Capricorn

És temps de començar des de zero i oblidar-te de velles màscares i rols que ja no serveixen més al teu propòsit. Potser abans feies servir aquests mecanismes com a defensa. Ja és temps de desfer-te d'aquests hàbits i revelar la veritable persona que jeu sota aquesta màscara.

Aquari

Adopta un nou règim per a tu que promogui la teva salut física. Aquest és el moment perfecte per plantar llavors pel que fa a plans dexercicis i dietes. Sigues realista quant a les teves metes i el teu enfocament per trobar alguna cosa que funcioni per a tu. La configuració astral d'avui us ajudarà a sincronitzar-vos amb el vostre cos i reconèixer les vostres necessitats.

Peixos

Aquest és un moment important per concentrar-te en les teves finances i en les coses que més valores a la teva vida. Pren decisions sobre on col·locar els teus diners. Potser has d'estalviar una mica en comptes de gastar. La influència astral d'avui està elevant les emocions i la consciència sobre aquest tipus de temes. Tu saps molt bé què has de fer.