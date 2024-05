Aries

Has estat esperant una carta o paquet durant les darreres setmanes, potser d'una parella o col·lega? Si és així, avui ho rebràs. Això et posarà en un nou rumb pel que fa a temes relacionats amb la comunicació. La configuració astral implica una comunicació relacionada amb el procés dun cicle en una parella.

Taure

Has estat esforçant-te per millorar la teva salut? Si és així, has aconseguit el teu objectiu i ets en camí a continuar amb el següent. El teu creixement espiritual possiblement hagi culminat d'alguna manera, i les teves habilitats psíquiques han arribat a la cúspide. L'alineació planetària implica que els objectius que has estat seguint respecte als dos camps, ja sigui amb classes o amistats, continuaran avançant.

Bessons

Si has estat una persona introvertida, aquest és el dia per obrir-te al món! La configuració celestial t'inspira a prendre acció amb molt d'entusiasme. Per a tu, això vol dir comprometre't a ajudar els qui més et necessiten. El fet de prendre aquest pas et portarà la pau interior d'una vegada per totes.

Cranc

El que està a dalt baixa, i el que és a baix puja. Amb la influència planetària d'avui, sentiràs com si per cada pas endavant, en donessis dos enrere. De l'única cosa que tens seguretat és de la gran confusió que sents. Soledat és la clau per avui. Tractar de reflexionar tranquil·lament us permetrà veure les coses amb més claredat.

Lleó

Són les teves relacions íntimes les que et motiven a triomfar. Durant els darrers mesos la teva vida privada ha rebut una recàrrega. Les noves persones que has conegut han afegit entusiasme i emoció a les teves relacions. Tot i que ha estat molt estimulant, necessites temps per adaptar-te a l'elevat nivell d'energia. Amb una influència astral com la d'avui, sentiràs la necessitat de prendre't una mica de temps per recarregar tot el teu ésser.

Verge

La influència dels astres t'està empenyent a apartar-te i distanciar-te més de la teva vida diària. T'alegraràs en adonar-te que tan a prop estàs d'assolir les teves metes. Pensa en alguna cosa interessant per fer avui. Què et sembla començar amb aquesta novel·la de romanç que t'ha estat donant voltes al cap? O millor encara, pren-te un temps i veu un retir de meditació.

Balanç

Sens dubte, has estat corrent ràpid! Però has notat que has estat corrent en cercles? No és pas per crueltat que la gent ha estat comentant el cansament que se't veu. Fan sonar una campana d'alarma que has d'escoltar. El teu cos i la teva ànima t'estan assenyalant que necessiten la teva atenció i cura. Prendre't temps lliure per relaxar-te i descansar et resultarà molt beneficiós!.

Escorpí

Possiblement introduïu un nou cicle d'esdeveniments socials. Faràs noves amistats, contactes de negocis de molt valor i rebràs invitacions al terreny social. No hi ha el límit per a la quantitat de persones interessants que coneixeràs en els propers mesos. L'orientació d'aquest dia promet una estació social atrafegada, i tots els beneficis que es relacionen en conèixer noves persones. Gaudeix-ho!.

Sagitari

La configuració celestial implica que socialment estaràs en el canvi. Faràs moltes noves amistats, rebràs quantitats d'invitacions i fins i tot potser gaudeixis dels plaers d'una nova o renovada relació sentimental. Amb el funcionament d'aquest dia es formaran societats i potser se celebraran matrimonis. O almenys arribaràs a conèixer algunes persones especials.

Capricorn

Tu i els altres membres de casa teva han estat treballant en un projecte relatiu a la casa que per ara està pràcticament acabat. Tot el que necessites fer és lligar els darrers caps i decidir si vols fer alguna cosa més, o deixar-ho així per un temps. L'alineació planetària indica que tu i la teva família han estat molt ocupats, però que ho han aconseguit. Preneu-vos un descans!.

Aquari

L'èxit a l'escriptura i l'oratòria avui serà present, o d'aquí a un o dos dies, però aquests èxits només seran el començament. Això podria referir-se a un projecte creatiu, de negocis, o fins i tot públic. Quan sàpigues en quina direcció vas, la resta serà bastant fàcil, particularment si treballes amb altres persones. El dia indica l'èxit de l'èxit i la bona sort juntament amb els altres. Endavant i ànim!.

Peixos

Un grup a què pertanys s'involucrarà en un projecte específic que ja està pràcticament finalitzat, només quedaran alguns caps solts per lligar. Ara, tu i les teves amistats possiblement buscaran alguna cosa nova per fer junts. Pot ser que es relacioni amb el que ja s'ha acabat, o potser és completament diferent..