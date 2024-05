Comiat en tres parts

“La fi d’un llegat es mereix una gran final.” Així ho promet el primer avançament oficial difós per Netflix de la que serà la sisena i última temporada de Cobra Kai, la sèrie seqüela de Karate Kid creada per Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg. Un final que tindrà la particularitat que s’estrenarà en tres parts.

En concret, el desenllaç comptarà amb un total de 15 episodis que s’estrenaran en tres tandes de cinc capítols. La primera arribarà el 18 de juliol, la segona el 28 de novembre i la tercera en una data encara no concretada, durant l’any vinent. La trama girarà entorn a com senseis i estudiants decidiran de quina manera competeixen en el Sekai Taikai, el campionat mundial de karate.

La ficció va començar sense fer gaire soroll l’any 2018, amb dues primeres temporades, de deu episodis de 30 minuts cadascuna, disponibles a YouTube. Entre els al·licients del projecte hi havia el fet de recuperar els principals protagonistes de la famosa pel·lícula del 1984: Ralph Macchio, de nou en la pell de Daniel LaRusso, i el seu gran rival, Johnny Lawrence, encarnat per William Zabka. La sèrie no va trigar a convertir-se en tot un fenomen fins al punt de cridar l’atenció del gegant de l’streaming, que seria la seva nova llar a partir del tercer lliurament.

Naturalment, Macchio i Zabka repeteixen en aquesta entrega final a Netflix, a més de Martin Kove en el paper de John Kreese, Yuji Okumoto interpretant Chozen Toguchi, Xolo Maridueña com a Miguel Diaz i Jacob Bertrand en el rol d’Eli Falcó Moskowitz, entre d’altres.

Al mateix temps, cal recordar que s’està desenvolupant un nou lliurament cinematogràfic de la saga. Serà un crossover de les diferents pel·lícules de Karate Kid, que comptarà amb el mateix Ralph Macchio i amb Jackie Chan, que va fer el paper de mentor, el senyor Han, al remake del 2010 que va protagonitzar Jaden Zmith.