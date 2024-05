Aries

Amb l'energia astral en joc, avui pots arribar a sentir una mica de perdició, qüestionant-te els teus objectius professionals, la teva vida sentimental i fins i tot la llista de supermercat. Només ahir, tots aquests aspectes de la teva vida semblaven tan clars i estables, ara són tan foscos i confusos. Avui ets comprensiblement fràgil. Tracta de protegir-te.

Taure

Des de fa temps has hagut de modificar els teus objectius creatius. És interessant el fet que sempre sents atracció cap a camps per als quals podries no haver nascut (la tecnologia informàtica en podria ser un exemple). És l'aspecte creatiu del projecte allò que t'atrau, sense importar si coincideix amb les teves habilitats o no!.

Bessons

Els teus secrets, somnis i part oculta de la teva personalitat estan sent descobertes per circumstàncies extremes que passen a casa teva. Hi ha canvis dramàtics en el teu domini privat, i t'adonaràs que l'única manera com els pots manejar correctament és usant la teva artilleria pesada.

Cranc

Transformacions a la teva carrera i la teva posició al món estan començant a tenir un efecte profund en el teu cos físic. Assegureu-vos de no estar sacrificant-vos per anar després de plaers tangibles. A mesura que creixis i desenvolupis la teva naturalesa espiritual, veuràs que la majoria dels plaers que realment busques estan al teu interior, i que moltes de les coses per les quals lluites cada dia en realitat només t'allunyen del lloc on necessites estar.

Lleó

Desitjaràs tenir una conversa seriosa amb algú per aclarir certs temes. Tens involucrament emocional en aquest assumpte, i t'apassiona el resultat final que es manifesta. Que no us sorprengui si això porta a un debat en què tu o una altra persona canvien d'opinió d'un moment a l'altre. Els debats intel·lectuals, filosòfics o polítics seran extremadament esvalotats, i tu probablement t'empassis l'ham complet.

Verge

Et sents com la mare gallina que ha de tenir cura de tots els pollets. Sents que cada pollet és la teva responsabilitat, es tracti o no del teu pollet. Avui no tindràs por de parlar i dir-los a tots com han de portar la vida. Tot i que les teves intencions siguin bones, la gent pot no apreciar gaire els teus consells. Assegureu-vos de mantenir un to humorístic i agradable i no molest i irritant.

Balança

Avui experimentaràs petites lliçons espirituals en què algú parlarà amb profunda saviesa o dirà un antic clixé que produirà una forta impressió en tu. Fins i tot un conte de fades o una cançó de bressol us inspiraran per pensar en certs aspectes de la vostra vida d'una manera totalment diferent. Aquests significats profunds sortiran a la superfície, i et trobaràs pensant en com incorporar més d'aquests importants conceptes espirituals a la teva visió general del món.

Escorpí

Avui seràs amb un humor estrany. Podria ser perquè l'alineament astral del dia et fa sentir així. Els teus pensaments estan volant pels núvols, així que poc et preocupa què estàs fent. Els moviments planetaris indiquen la presència de fantasmes. Sota aquesta influència, podries tenir somnis interessants en què els teus ancestres apareixen a rendir-te els seus respectes.

Sagitari

Tu pots tenir la solució que falta als altres. Potser el teu cap té dificultats amb un projecte laboral. Podries posseir dades que faran que les coses funcionin millor. O potser tens el teu propi punt de vista sobre un tema. La teva avaluació de la situació pot ser instintiva. No tinguis por a parlar i donar la teva opinió. La gent apreciarà els teus reflexius suggeriments.

Capricorn

Cuida el teu pressupost avui! La combinació de les influències planetàries us farà sentir molta insatisfacció amb la vostra vida. Voldràs compensar-ho comprant impulsivament, o millor dit, compulsivament. Però creus que un nou vestidor et farà sentir millor a la llarga? Et pot resultar dur al principi, però estalvia els teus diners i en canvi posa't a pensar què va fer que la teva vida estigui com està.

Aquari

L'alineament planetari actual et truca a un dia de meditació. La combinació d'energies que té aquest dia ha estat gestant durant mesos. Esperaves tant? En la teva gran lluita per la transformació, potser has tingut massa duresa cap a tu. Un intercanvi que tinguis amb un amic íntim t'inspira a incloure l'amor propi al menú de qualitats que esperes tenir.

Peixos

Avui tindràs un dia una mica turbulent. La comunicació no us resultarà fàcil. Tu saps de què parles, però ningú més sembla saber-ho. A la teva vida professional, seria millor evitar treballar en grups o ser un participant actiu en reunions. No és que hi haurà tensió al teu voltant, és més que res que hi haurà una mica de confusió que farà que tots al teu voltant es gratin el cap perplexos.