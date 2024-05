Les sèries del mes (I)

El retorn de Los Bridgerton, les festes de Marbella amb màfies, tràfic de drogues i Hugo Silva, el debut de Clara Roquet a la televisió amb Las largas sombras i el nou lliurament animat de Star Wars: Crónicas del Imperio són algunes de les sèries que arriben a les plataformes aquest mes de maig.

–Marbella, 2 de maig a Movistar Plus+. Dani de la Torre i Alberto Marini repeteixen com a responsables creatius en la nova sèrie de Movistar Plus+, Marbella, un thriller de sis episodis de trama trepidant en què la ficció i la investigació periodística es donen la mà. La trama, basada en una idea original dels periodistes Nacho Carretero i Arturo Lezcano, transcorre en plena Costa del Sol, on opera una intricada xarxa de bandes de criminals de diferents nacionalitats que cometen delictes de tota mena. Hugo Silva és César, un advocat que, de sobte, es veu en l’ull de l’huracà.

–Crónicas del Imperio, 4 de maig a Disney+. La plataforma estrena el mateix dia que es commemora la saga Star Wars, la sèrie animada Crónicas del Imperio, que planteja un viatge de sis episodis al temible Imperi Galàctic a través de la mirada de dos guerrers amb camins divergents, amb dues històries ambientades en èpoques diferents.

–Materia Oscura, 8 de maig a AppleTV+. Basada en una de les novel·les de ciència-ficció més aclamades de la dècada, aquesta sèrie segueix Jason Dessen (Joel Edgerton), físic, professor i pare de família que una nit és segrestat i traslladat a una versió alternativa de la seva pròpia vida. En aquest laberint d’universos, Jason s’embarca en un viatge angoixant per recuperar la seva veritable esposa, Daniela (Jennifer Connelly), i salvar-la de l’enemic més aterridor que es pot imaginar: ell mateix.