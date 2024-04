Aries

Finalment deixaràs anar alguna cosa. Potser t'has aferrat a emocions intenses d'una relació passada. Finalment és hora de seguir endavant. Aquests dies sents més esperances en el futur i menys connexió amb el passat. Potser vols fer algun ritual personal i significatiu per ajudar-te a alliberar-lo. Crema una fotografia o resa alguna pregàr.

Taure

Decidiràs tenir agressivitat a la teva carrera. Potser vols demanar aquest augment o promoció. O potser estàs pensant en independitzar-te o fer alguna feina pel teu compte. Aquest és un dia molt poderós per posar en funcionament la teva ambició. Investiga una mica. Presenta alguna estratègia de màrqueting creativa que us farà sortir.

Bessons

No et sorprenguis si tens més ganes d'aventura que no pas de costum. Això pot passar sota una influència planetària com la d'avui, i et pot resultar un veritable avantatge. Com que ets fidel al teu signe, t'inclines més cap a allò segur i conegut. Prendre riscos no és justament el teu fort. Utilitza la influència planetària per agafar impuls i expandir-te cap a noves experiències..

Cranc

La teva tendència de trobar i cuidar els desprotegits probablement floreixi avui sota l'energia celestial en joc. La influència del Sol en el teu signe avui augmentarà la teva sensibilitat envers els altres, exposant algunes de les teves millors qualitats. Pots mostrar compassió fins i tot a les ànimes més oprimides i fer realment una diferència en les seves vides.

Lleó

Els efectes dels aspectes en joc realçaran els teus desitjos de dir als altres el que sents per ells. Encara que no sempre t'agradi parlar de les teves emocions, o si sents incomoditat expressant-les a una altra persona, avui et resultarà molt més fàcil amb la configuració celestial que hi ha. Aprofita l'oportunitat per a apropar més els altres en la teva vida.

Verge

La combinació de les energies celestials pot augmentar la teva consciència a les àrees de la teva vida que necessiten atenció. Pot ser el moment de fer esborrany i compte nou en alguns casos, i això requerirà que vulguis veure què és el que no estàs fent bé aquesta vegada. No sempre és fàcil de fer, però les recompenses són enormes. Enfronta't amb el que no funciona, i busca alguna cosa que ho faci.

Balança

Sota l'alineament astral d'avui, no us sorprengueu si sou terriblement popular. Segurament ets una persona que atrau els altres de per si, i amb la influència astral actual, serà difícil concentrar-se en qualsevol feina sense enfocar directament aquesta energia. Embarca't en qualsevol projecte grupal que existeixi, ja que aquest és un exemple per fer servir la teva popularitat com una eina de lideratge.

Escorpí

Rebràs una sorprenent invitació social. Potser és una cita per sopar. O un conegut t'inviti a una festa formal. Fins i tot potser t'inviten a un seminari professional ia fer una xerrada sobre la teva experiència professional. No et neguis aquesta oportunitat perquè podria resultar important. És temps de mostrar els teus encants als altres..

Sagitari

Per què no provar alguna cosa diferent avui? Podries sentir influència a provar alguna cosa nova, no et sorprenguis si sents la urgència de provar una mica inusual. L'energia d'avui tindrà un efecte semblant en moltes persones, així que és molt probable que la teva parella estigui receptiva a noves exploracions. Si no tens parella estable, potser aquest és el moment de buscar algú que no concordi amb el teu perfil usual.

Capricorn

Experimentaràs inspiració per concentrar-te en una nova emprenedoria comercial. Estaràs amb humor de crear una major estabilitat a la teva carrera i finances. Podria ser bona idea enviar alguns currículums o consultar una agència de llocs de treball. Aviat sentiràs més seguretat sobre la teva habilitat per progressar i generar més abundància per a tu. No tinguis por exposar la teva experiència, capacitació i educació.

Aquari

Potser descobreixis que sents desitjos d'expressar-te de manera diferent. Per a tu és important tenir una constant varietat a la teva vida. Potser t'interessos en un nou grup social que et permeti presentar una imatge nova. Els planetes us encoratgen a posar-vos en moviment. És temps dexperimentar una mica. Animar-te a l'atreviment, et divertiràs cultivant un audaç estil personal.

Peixos

Tindràs l'oportunitat de fer una nova amistat. Aquest és un bon dia per connectar-te amb els altres i per aprendre més de les persones que són al teu voltant. Si hi ha algú nou a la teva feina, pren-te el temps de conèixer-lo. O si tens un nou veí, convida'l a prendre un cafè. Podries descobrir que comparteixen interessos.