El final de Yellowstone, una de les grans sèries de Paramount i SkyShowtime i un fenomen de la televisió actual, pot ser un dels grans desenllaços televisius dels darrers temps. Malgrat que existeixen molts dubtes respecte a aquesta conclusió per l’absència de Kevin Costner, que pressiona per participar-hi i que, segons els rumors, està prop de tornar, Ian Bohen, un altre dels membres del repartiment, s’ha mostrat positiu i content amb els guions presentats per Taylor Sheridan.

Sheridan va confessar que Yellowstone hauria d’haver durat més temporades, un parell com a mínim, però la sortida de Costner va acabar per precipitar la conclusió d’una història que tindrà sèries successores i potser algun spin-off. El creador i guionista principal ja pensa en altres produccions, i el mateix Costner està centrat en la saga cinematogràfica Horizon, un ambiciós western en pantalla gran. Però rumors a banda, i amb el destí de l’actor en l’aire, el repartiment assegura que s’està gestant un final a l’altura de les expectatives per a una sèrie que ha arrasat en audiència, especialment als Estats Units.

Les últimes declaracions d’Ian Bohen, l’actor que dona vida a Ryan a Yellowstone, van en aquesta línia de celebració i expectatives, ja que considera que la conclusió és la millor imaginable. “Els fans obtindran el millor final que es pugui escriure. Tot s’assentarà d’una manera perfectament configurada. Moltes sèries simplement acaben i no et satisfan, però aquesta es completarà d’una manera totalment sòlida”, indicava.

Sigui com sigui, aquest serà el punt final d’una de les ficcions de major èxit dels últims temps, tot un univers western que ha donat peu a preqüeles, sèries derivades i altres produccions en la pantalla petita que han gaudit de gran èxit. Si tot va bé, els episodis finals de Yellowstone arribaran a la plataforma SkyShowtime durant la tardor vinent.