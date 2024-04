Aries

La teva honestedat i la teva sinceritat sortiran a la llum el dia d'avui. Amb les influències planetàries actuals en joc, cap altra cosa no et farà millor, tot i tenir les millors intencions de no voler ferir els sentiments d'algú.

Taure

Si t'has estat autoenganyant sobre alguna cosa, és un dia perfecte per fer front a la realitat i fer alguna cosa amb la situació. Tindràs més claredat sota la llum d'avui i depèn de tu saber aprofitar-ho al màxim. No sempre és el més fàcil de fer, però les recompenses per tenir el valor són incommensurables.

Bessons

Gràcies a l'alineació planetària d'avui, hi ha la possibilitat que la gent et vegi com una amistat genuïna a qui poden acudir quan necessiten algú que els escolti o quan passen per moments difícils. Ja t'has guanyat el seu respecte sent una persona afectuosa, així que està molt bé que et sentis bé amb tu mateix o quan algú et demana consells.

Cranc

Analitza detalladament la teva vida i la direcció que està prenent. Amb l'alineament planetari d'avui, tens l'oportunitat de veure les coses tal com són - no com t'agradaria que fossin. Pot haver-hi problemes a la teva vida que tu inconscientment vas refusar veure, i avui et resultaran més fàcils de detectar.

Lleó

El poder de la teva ment serà fort avui per a tu, i el pensament lògic estarà ressaltat per les influències astrals. Amb les configuracions planetàries d'avui, les metes mentals et produiran més satisfacció que les físiques. Gairebé qualsevol passatemps es pot enriquir mitjançant una comprensió més profunda de la ciència darrere seu..

Verge

Avui algú qüestionarà la teva sinceritat. Tindràs poca dificultat en demostrar la teva honestedat. Fas el més que pots per ser una persona dreta, i qualsevol que es prengui el temps d'observar-te se n'adonarà. Però si els teus motius són encara qüestionats, o el que encara és pitjor, si t'adones que és inevitable fer marxa enrere sobre les teves paraules, acosta't a la persona involucrada.

Balança

Avui probablement comences una mica des de zero. L´alineament planetari pot significar una oportunitat per tornar a començar. Si hi ha alguna cosa negativa passant a la teva vida en aquest moment, l'aspecte en joc indica que les coses milloraran aviat. Si vas perdre una promoció a la feina o vas tenir un problema amb un company, aquest és el dia per posar una mica d'esforç extra per solucionar les coses.

Escorpí

Alguna vegada et trobes taral·lejant mentre fas coses com netejar o treballar als teus arxius? Els efectes d'això poden ser molt més grans del que et penses. Aquesta simple activitat et pot calmar i tranquil·litzar durant els moments més turbulents. Sota l'alineació planetària d'avui això serà més evident.

Sagitari

Aprendre sobre les coses que t'interessen més és una cosa que avui potser vols explorar. Augmentar el teu coneixement i expandir la teva ment sovint és desitjable sota una influència planetària com la d'avui. A la feina i fins i tot a casa teva, hi ha un cronograma establert del que has de fer i quan. Però en el teu temps lliure, pots investigar i aprendre qualsevol cosa que vulgui el teu cor..

Capricorn

Tens habilitat musical? Si us agrada cantar o tocar algun instrument, l'aspecte en joc vol dir que avui el gaudireu immensament. La música ha estat reconeguda no només pel seu valor com a plaer, sinó també com una eina terapèutica eficaç. Moltes cultures van utilitzar el so com una manera de connectar-se amb ells mateixos, la terra, i els seus déus..

Aquari

Amb l'energia còsmica en joc, no et sorprenguis si avui atraus una multitud. La gent se sent atreta per qualitats com ara la dedicació, la diligència, la perseverança i l'honestedat, i aquestes són totes qualitats que tu posseeixes. Aprofita això mentre socialitzes, converses, i et diverteixes al vell estil..

Peixos

Si tens ganes d'intentar alguna cosa salvatge i boig, assegura't de tenir el teu sentit comú ben despert. Has d'anar amb compte, ja que les energies en joc poden portar aventura i intriga. Busca maneres de consentir-te que no posin en risc la teva salut o la teva relació.