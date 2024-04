‘Oldboy’, en sèrie

Després de l’excel·lent thriller Decision to Leave, que va aconseguir el premi a millor direcció a Cannes 2022, i de la minisèrie El simpatizante a HBO Max, protagonitzada per Robert Downey jr., el realitzador sud-coreà Park Chan-wook actualment està capbussat en l’adaptació en format sèrie d’una de les seves obres mestres, Oldboy, del 2003. La intenció del cineasta, al costat de Lionsgate Television, és desenvolupar una història que aporti nous girs i situacions a la que fins al moment és la pel·lícula més coneguda del director.

Basada en el conegut manga de Garon Tsuchiya i Nobuaki Minegishi, la pel·lícula també va sumar en el seu dia importants guardons, com el gran Premi del Jurat a Cannes o el de millor pel·lícula a Sitges, i es va convertir instantàniament en un títol de culte. El film s’integra en la denominada trilogia de la venjança, formada a més per Sympathy for Mr. Vengeance (2022) i Sympathy for Lady Vengeance (2005).

Oldboy és un pervers i violent thriller que ens presenta a un home de negocis, Oh Dae-su (Choi Min-sik), que és segrestat i tancat per un misteriós captor durant 15 anys, sense cap motiu aparent. Quan finalment és alliberat, intentarà trobar respostes fins a topar amb una retorçada sorpresa final.

L’any 2013, Spike Lee es va encarregar del remake nord-americà del film, amb Josh Brolin, però amb uns resultats decebedors, tant de crítica com de taquilla, i més tenint en compte l’altura a la qual estava la cinta original. En concret, l’adaptació va aconseguir una recaptació de tan sols 5 milions de dòlars, quan n’havia cosat 30.

Segons els detalls que ha avançat The Hollywood Reporter, la sèrie es rodaria en anglès, però encara no hi ha pistes sobre el possible repartiment.