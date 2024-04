Pregunta-ho a Berto

La presència televisiva de l’actor, còmic i presentador Berto Romero es duplicarà el mes vinent. A més del seu programa literari Ovejas eléctricas, actualment en emissió a La 2 de TVE, el showman estrenarà el 20 de maig El consultorio de Berto a Movistar Plus+. La nova proposta és en realitat una evolució de la recordada secció de Romero al programa Late Motiv d’Andreu Buenafuente, que ara es converteix en un format propi i independent.

Així ho ha comunicat en una nota de premsa la mateixa companyia, que després d’anunciar el projecte el mes de febrer passat, ara ha posat data d’estrena a la que serà una de les seves principals apostes d’humor i entreteniment després de la marxa de La Resistencia de David Broncano a Televisió Espanyola. Es tracta d’una producció original Movistar Plus+ en col·laboració amb El Terrat (The Mediapro Studio).

Segons explica la plataforma audiovisual, El consultorio de Berto “torna per respondre preguntes tan increïbles com intranscendents, preguntes que tots ens hem fet en algun moment, ja sigui en un embús, al bany o mentre esperem en una cua”. El còmic, com ja va fer en la col·laboració amb Andreu Buenafuente, “regalarà tota la seva saviesa per ajudar els espectadors a entendre com funciona el món (o almenys ho intentarà)”, afegeix el text.

En cada nova entrega, Berto Romero intentarà resoldre les preguntes i dubtes més inversemblants. El públic podrà plantejar totes aquestes qüestions a través d’un número de telèfon habilitat expressament, on podran enviar missatges de WhatsApp o Telegram.

Amb aquest nou projecte, l’humorista prossegueix la seva col·laboració amb Movistar Plus+ després de la ja citada participació a Late Motiv i d’haver estat també creador de les sèries originals Mira lo que has hecho i El otro lado.