Prediccions del Zodíac

Àries

L'alineació còsmica d'avui realça la creativitat i l'expressió com a paraules clau del dia. Potser sentis ganes d'experimentar algun nou aspecte de la teva vida, ja sigui laboral o com una relació. Si jugues bé les teves cartes, tindràs èxit en engegar canvis en àrees importants. El teu amic, el teu cap o la teva parella notaran i apreciaran els teus nous poders de creativitat.

Taure

Entreten algú avui! Aneu al vostre costat més divertit, us farà sentir inspiració. Recordes aquesta granoteta que cantava a les clàssiques caricatures en un vell edifici? És així com et faran sentir els astres. Et sentiràs amb molta seguretat i amb la necessitat d'expressar-te, i sorprendràs la gent amb el que ets capaç de fer si només et deixes emportar i els mostres.

Bessons

La composició de les influències planetàries d'avui augmentarà la teva manera usual de treballar dur. Amb tanta energia agregada, hauràs de tenir present la teva salut. No exageris en el teu entusiasme de tenir-ho tot en ordre, net i organitzat. Fes que sigui un dia productiu, però adona't quan has de parar. Pot resultar fàcil cansar-te en un dia.

Cranc

Amb la combinació de les influències celestials d'avui sentiràs una gran energia i seràs capaç de gairebé qualsevol cosa. Aquest és un moment excel·lent per expressar la teva natural creativitat. També és un molt bon dia per a activitats que requereixin resistència física.

Lleó

Amb la configuració astral particularment favorable, et sentiràs especialment fort tant físicament com mentalment. Si hi ha alguna feina que encara no hagis acabat aquesta setmana, aquesta és el moment de fer-ho. Ja es tracti de tasques intel·lectuals o físiques, podràs manejar-les amb facilitat. Si no hi ha massa pressió, pren una mica d'aquesta energia extra i surt a caminar o córrer. Fes una cosa que realment gaudeixis.

Verge

La configuració celestial us recompensarà per un bon treball físic a l'antiga. Fer alguna cosa activa no només et farà sentir de meravella, sinó que també vindrà molt bé a la teva salut - especialment si darrerament has mantingut el teu cos aletargat. Tampoc és bo mantenir atrapades emocions passades, així que aprofita aquest dia i posa't en moviment. Fes qualsevol cosa que et faci suar, et satisfarà.

Balança

Gràcies a la influència de la configuració celestial d'avui, les activitats que requereixin concentració a la creativitat es troben amplificades. Això proporcionarà l'atmosfera perfecta perquè t'embarquis en qualsevol cosa que hagis posposat. Treu qualsevol projecte que necessiti la teva atenció.

Escorpí

Avui segurament sentiràs ganes d'enfrontar-te a qualsevol desafiament que se't presenti. Probablement et sentis físicament més fort, i també notaràs una habilitat ressaltada per descobrir noves maneres de veure les coses. Amb aquesta particular combinació treballant a favor teu, l'escenari està preparat per fer alguns canvis importants i duradors a la teva vida..

Sagitari

Aprendre sobre les coses que t'interessen més és una cosa que avui potser vols explorar. Amb la combinació de les energies en joc, la teva ment estarà molt aguda. A la feina hauràs d'aprendre certes coses que poden no interessar-te tant, però que necessites per poder realitzar la teva feina. Omplir el cap de coneixement no interessant pot ser útil, però avorrit.

Capricorn

Avui sentiràs desitjos de provar alguna cosa diferent. Atesa la combinació d'elements en joc, aquest sentiment s'espera. Tenir la urgència d'experimentar té pel seu lloc el seu costat bo i dolent, ja que és possible arribar molt lluny, com també veure's embolicat en una situació dolenta. Però en general l'experimentació és una cosa bona.

Aquari

Sota l'alineament planetari actual, et sentiràs com el Sr. Entreteniment. Amb una gran seguretat en els teus talents i habilitats, sentiràs que res no pot sortir malament. Per què no anar a un bar Karaoke aquesta nit i posar-te a entonar un tema de Sinatra? Passaràs una bona estona, i encara que no tens bona entonació, els altres presents se sentiran admirats en veure algú cantar amb ganes, en comptes d'acostar-se tímidament al micròfon.

Peixos

Avui voldràs mostrar el teu costat càlid i afectuós. L'energia celestial en joc indica que les persones se sentiran atretes cap a la teva amistosa personalitat. Recorda somriure sovint i xerrar amb tantes persones com puguis. Si veus que algú està tenint un mal dia, per què no fer-li saber què t'importa? Pren-te uns minuts per escoltar els seus problemes i brinda-li el suport emocio.