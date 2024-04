Prediccions del Zodíac

Àries

La vostra ment activa pot passar a segon pla a causa de l'explosió d'energia que sentireu. Amb la configuració d'avui, segurament serà un d'aquells dies en què no podeu parar de fer coses. És el moment ideal per realitzar la neteja i organització que fa molt véns postergant. Treu-ho tot del teu escriptori, armari, gabinets o calaixos d'arxius i desfés-te de les coses velles i inútils.

Taure

Si has estat sentint la teva creativitat una mica bloquejada, això farà un tomb avui. Tot i que la connexió emocional és la clau per a l'expressió, massa intensitat et pot sufocar. Les influències planetàries del dia et vindran bé per desfogar-te si alliberes energia físicament..

Bessons

Alguns dies sents que la teva part creativa està reprimida. Avui et resultarà més fàcil expressar-te. No has de ser Picasso per sentir creativitat. Qualsevol manera que triïs per expressar-te és, per definició, creativa. Per què no intentes tornar a la teva infància per una estona? Aboca-li un avionet de paper al teu company de feina.

Cranc

Com que la influència dels planetes avui et fa sentir calma, tindràs ganes de recostar-te, tancar els ulls, i escoltar música relaxant. Amb la teva forma de treballar dur gairebé tot el temps i el teu pensament seriós, el sol fet de relaxar-te i escoltar la teva música preferida li farà molt bé al teu cos i ment.

Lleó

Gràcies a la combinació de les energies astrals en joc avui, és un moment excel·lent per expressar la teva natural creativitat. L'art probablement és molt important per a tu. Potser no hi ha res que et produeixi més plaer (excepte potser els esports o la natura).

Verge

Avui et sentiràs amb desig de fer treball físic dur i desafiador. El nivell d'energia de moviment en joc indica que aquest és el dia indicat. La influència planetària afavoreix la resistència i l'energia física. Ocuparteix del jardí t'ajudarà a canalitzar aquesta energia, sense esmentar l'orgull que et produirà una feina ben feta..

Balança

Probablement et costi poc mantenir el teu dia ocupat. La combinació de les energies astrals posa totes les activitats que requereixin concentració o creativitat en primer pla. Però potser el més important, la teva resistència i energia física, t'encoratjaran a fer alguna cosa activa.

Escorpí

Tot i que generalment prefereixes romandre de banda mirant el que passa, avui sentiràs desitjos d'involucrar-te. L'energia influirà la teva activitat física. Per què no t'allistes i t'uneixes al moviment? Fer una mica d'exercici us aixecarà l'ànim i millorarà la vostra salut. Potser prendre part a les coses no sigui el que prefereixes, però de tant en tant pot resultar divertit..

Sagitari

T'adonaràs que ets algú a tenir molt en compte. Encara que algunes vegades sents que les persones s'ho fan per passar-te per sobre o aprofitar-se de la teva bondat, aquest no serà el cas en un dia com el d'avui. La teva habilitat per sostenir les teves decisions es trobarà molt enfortida. Aprofita aquesta energia dient el que penses a la feina ia casa teva.

Capricorn

Avui, deixa sortir aquesta imaginació i creativitat que tens per divertir-te de debò. Amb lenergia posant en joc al moviment, el millor camí seria una activitat que comporti esforç físic. És un dia perfecte per arreglar la casa o decorar el jardí. Si has de treballar, neteja i organitza el teu escriptori o gabinet.

Aquari

Avui sentiràs desitjos de fer activitats físiques. Les energies astrals d'avui us vindran molt bé si hi ha coses que necessiteu fer que requereixin molta resistència. No ho dubtis - treu totes les coses emmagatzemades, acomoda aquests armaris, gabinets, o el que sigui. Revisa i desfés-te d'aquests articles vells o sense ús regalant-los a algú que els faci bon ús.

Peixos

Potser us sentiu de mal humor, però amb l'energia astral del dia en joc, potser us enfocau més en activitats físiques que en temes emocionals. Aquest pot ser un molt benvingut descans per a tu, ja que és un dia perfecte per fer qualsevol tipus de treball actiu. Canviar de lloc els mobles, netejar escriptoris o fitxers, o fer neteja general, són totes bones opcions en un dia com aquest.