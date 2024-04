Obsessió desfermada

Mi reno de peluche s’ha convertit en els darrers dies en la sèrie més vista de Netflix arreu del món, i gran part de la culpa d’aquest triomf rau en la retorçada història real en la qual es basa. El seu creador i protagonista, Richard Gadd, es va inspirar en l’assetjament que ell mateix va patir durant anys per part d’una dona, una vivència que ja va traslladar a l’obra de teatre Baby Reindeer, estrenada el 2019. Tres anys abans, el creatiu escocès havia pujat als escenaris amb Monkey See, Monkey Do, una aclamada producció en la qual se sincerava sobre els abusos sexuals que va patir a mans d’un home més gran al qual va conèixer en l’inici de la seva carrera.

Totes dues experiències apareixen a Mi reno de peluche, el protagonista de la qual, l’aspirant a còmic Donny (Gadd), és assetjat per Martha, una dona que es torna omnipresent en la seva vida i l’empeny a recordar un trauma del passat: les agressions sexuals patides per part de Darrien, el seu suposat mentor.

Malgrat tractar-se d’esdeveniments esquinçadors, Gadd no ha exposat en cap moment la identitat real de les persones que van perpetrar aquests actes. “Òbviament, la sèrie és molt sincera des del punt de vista emocional. Vaig ser assetjat i agredit, però volia mantenir la història només en l’esfera artística, sense revelar els noms de les persones en les qual es basa”, va assegurar l’actor i guionista a The Guardian.

Aquesta intenció s’ha vist amenaçada, però, pels actes d’alguns seguidors de la sèrie i mitjans de comunicació, que s’han proposat destapar els protagonistes reals de la història i ja han posat el punt de mira en diversos sospitosos. Un d’ells ha estat l’actor i director Sean Foley, que ha arribat a pronunciar-se a X sobre el tema: “La policia ja ha estat informada i s’estan investigant les publicacions difamatòries, abusives i amenaçadores dirigides en contra meu.”

El mateix Gadd ha sortit al pas per defensar Foley i mirar de frenar l’allau de teories. “Gent a la qual estimo, amb la qual he treballat i admiro (com Sean Foley) són víctimes de l’especulació. Si us plau, no especuleu sobre quines persones del món real podrien ser. Aquest no és l’objectiu de la sèrie”, diu el comunicat compartit per l’actor a Instagram.

La petició de Gadd ha anat secundada per unes declaracions de Jessica Gunning, l’actriu que encarna Martha. “Si t’agrada la sèrie i n’ets fan, hauries de limitar-te a la història de Martha i Donny com allò amb què connectes, i no posar-te a fer de detectiu per intentar trobar les identitats reals”, ha expressat la intèrpret a The Edit, angoixada per aquest corrent contrari a l’essència de la sèrie revelació de Netflix.