Prediccions del Zodíac

Àries

La teva habilitat per reorganitzar les coses i manejar la teva vida estarà molt estimulada avui sota la influència de les energies astrals. Un bon exemple de posar-ho en pràctica seria l'administració del teu temps. Considera asseure't i prioritzar per poder cobrir les coses més importants. Planifica cada dia per poder tenir temps suficient per fer tot el que t'agradaria o necessites.

Taure

Seria intel·ligent que consideris com mantenir-te el més saludable possible. La combinació de les energies t'adverteixen que avui és un bon moment per pensar en si descanses prou, menges els aliments correctes, prens vitamines, t'exercites diàriament (encara que sigui una mica), vas al metge quan no et sents bé, i et prens un temps per relaxar-te. Totes aquestes coses fan que puguis tenir una vida amb bona salut. Comença ara mateix a cuidar el teu cos.

Bessons

Sota la configuració planetària d'avui, hi ha bones possibilitats que rebis una mà servicial o algun consol de la teva mare, o algú que és com una mare per a tu. No dubtis a preguntar-li pels seus pensaments, idees i ajuda. Segurament se sentirà bé de poder fer això per tu, i es posarà contenta que els ho hagis demanat. Permet-te un cert grau d'obertura avui, i accepta l'amor i el suport que t'ofereix.

Cranc

La necessitat de prendre temps per concentrar-te en tu serà forta. Amb lenergia en joc, sentiràs un gran interès en les coses relacionades amb la salut. Potser sentis que el teu nivell de compromís amb el teu estat físic no és com hauria de ser. Si és així, aleshores considera establir-te metes específiques. Tingues en concret la manera com penses en elles, com per exemple "Aniré en bicicleta deu quilòmetres per dia, quatre dies a la setmana". D'aquesta manera sabràs quan hagis complert la teva meta.

Lleó

Sentiràs la necessitat d'acostar-te a una persona gran perquè et serveixi de guia d'algun tipus. Aquesta és una tendència natural per a vosaltres sota la influència de l'alineació astral d'avui. Sempre tempteja molt bé el que escoltis, però és probable que el que et digui sigui la veritat. Accepteu la vostra ajuda i apreneu de la vostra experiència. Ella també rebrà molt a canvi, així que no et sentis que estàs abusant del seu temps, tret que ella et digui que és així.

Verge

Amb els aspectes actuals en joc, el teu sentit de dignitat personal serà important per a tu i és probable que sentis que està sent amenaçat. Algú dirà o farà alguna cosa que ho sentiràs com una confrontació personal per al teu sentiment de valor personal. No deixis que el judici d'una altra persona amenaci la manera com et veus a tu. Només si veus un problema personalment hauràs de considerar fer canvis. Escolta, sí, però sospesa molt bé el que es diu.

Balança

Potser passis força temps pensant i planificant el teu futur avui. L'energia astral en joc t'ajuda a concentrar-te bé a les coses. On et veus d'aquí a deu anys? Què estaràs fent i amb qui ho estaràs fent? Aquestes i altres preguntes rondaran la teva ment. Pren-te temps per pensar en les teves metes avui. L'habilitat de concentració que t'ofereix l'alineació planetària d'avui us donarà un cop de mà quan feu els vostres plans.

Escorpí

Cuida que els diners que ingressi no siguin gastats immediatament. Amb els aspectes en els darrers dies, la teva situació financera es veu beneficiada. Si vius al dia, aleshores aquest serà un bon dia per descobrir altres maneres d'incrementar l'ingrés de casa teva. Si tens excés d'efectiu, mantingues els teus ulls oberts a una bona inversió per assegurar-te que les teves fites futures seran complertes.

Sagitari

No et sorprenguis si algú et descriu com una persona conservadora avui. Laos judicis estan a l'aire, i és degut a les combinacions d'energies en joc. És generalment important, de totes maneres, que mantinguis el control. El que dius i quant, com et vesteixes, la classe de persona amb qui t'agrada passar el temps, on i com gastes els teus diners, són totes coses que mantindràs sota una vigilància especial. Això és comú per a molts - només ho serà ara també per a tu.

Capricorn

Gràcies als aspectes actuals en joc, la teva dignitat personal pot ser una cosa que consideris extremadament important. La connexió amb els teus valors i creences més arrelades pot portar claredat a les teves futures actuacions en situacions específiques. La teva pròpia definició de les regles sota les quals necessites viure és allò que determina el curs que pren la teva vida. I quan tot surt malament o sents que el món està en contra teu, sempre tindràs això.

Aquari

Cap somni no és gaire gran, i amb la configuració celestial d'avui, et trobaràs pensant en els teus propis i especials somnis. Potser ja estàs vivint la vida que vas somiar. Si no és així, no hi ha res que t'aturi d'intentar assolir els teus somnis, encara ara. No hi ha restricció d'edat per a les aspiracions realistes. Pots portar-te més temps, però no deixis que això t'aturi. Si decideixes que pots, aleshores segurament podràs.

Peixos

Si et trobes tenint cautela avui, no t'alarmis. Per a tu, això pot ser una cosa bona. De vegades et comportes massa confiadament, o t'oblides de tenir prou cura que has de tenir. La influència de la configuració celestial d'avui t'ajudarà a veure que tenir una mica més de cura en tot el que facis serà suficient. Això és vàlid tant per a les vostres relacions com per a la vostra seguretat física. Aprofita l'energia d'aquest dia per pensar una mica més al teu modus operandi.