Canvis a ‘One Piece’

La segona temporada de l’exitós live-action de One Piece es troba a hores d’ara en fase de desenvolupament, amb el rodatge pendent d’inici. Els nous episodis de l’adaptació d’Eiichiro Oda s’esperen amb candeletes i Netflix, la plataforma a càrrec del projecte, és conscient que té una nova gallina dels ous d’or de la qual ha de tenir cura.

És per aquest motiu que, després de la sortida d’Steven Maeda com a showrunner, que encara es troba lligat a la ficció com a productor executiu, s’acaba de revelar el fitxatge estrella de Joe Tracz, un mestre de les adaptacions que ja va passar pel gegant de l’streaming amb Una serie de catastróficas desdichas en el passat.

Tot i que la marxa de Maeda com a guionista i showrunner principal continua fent mal, ja que si la primera temporada va ser un èxit va ser en gran manera gràcies a la seva bona mà per adaptar els compassos inicials de l’aventura marina de Monkey D. Luffy, l’arribada de Tracz suposa una injecció de tranquil·litat i alleujament. L’autor ha passat per projectes com Percy Jackson y los dioses del Olimpo a Disney+ recentment, per la qual cosa està acostumat a portar al món audiovisual vastos universos de ficció. A més, cal tenir en compte que Eiichiro Oda seguirà lligat a la sèrie com a supervisor principal per garantir la bona qualitat de l’adaptació.

“He tingut la sort de treballar en grans adaptacions de diverses sagues, però no n’hi ha cap més gran ni més estimada que One Piece. Soc un gran admirador de la increïble imaginació d’Oda i vaig quedar impressionat pel que l’equip va fer en la primera temporada”, ha comentat el nou showrunner. “És un somni i una alegria pujar a bord del Going Merry i posar rumb a Grand Line per a una segona temporada”, ha afegit. La nova entrega del live-action encara no té data d’estrena, però s’espera que aterri al catàleg de Netflix l’any vinent.