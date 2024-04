Retorn aquest any

Després de mesos d’especulacions i una llarga espera, Netflix ha posat data (aproximada) a la continuació d’un dels seus fenòmens globals més impactants. El juego del calamar, la sèrie que va captar l’atenció de milions d’espectadors d’arreu del món amb la seva crua visió de la societat i la supervivència, tornarà a la plataforma durant l’últim trimestre del 2024.

En la primera temporada vam poder conèixer Seong Gi-hun, interpretat per Lee Jung-jae, un home asfixiat pels deutes que es veu implicat en un macabre joc de supervivència al costat d’altres 455 participants. Les diferents proves, basades en innocents entreteniments infantils, amaguen una letal realitat en què l’únic premi és la vida i una fortuna milionària.

El tancament de la primera tanda de capítols ens va deixar amb Gi-hun rebutjant l’oportunitat d’escapar del seu passat fosc, decidit a enfrontar-se al misteriós líder dels jocs. L’anticipació dels fans va arribar al seu punt màxim amb el breu avançament llançat per Netflix, que mostra un Gi-hun decidit a emprendre una perillosa missió de venjança i justícia. Per a aquest nou lliurament, es confirma el retorn de figures clau com Lee Byung-hun en el paper de l’enigmàtic líder, i Gong Yoo, qui apareix com el reclutador que inicialment convida Gi-hun al joc.

El showrunner de la sèrie, Hwang Dong-hyuk, ha deixat entreveure que la segona temporada expandirà les reflexions sobre la humanitat i la solidaritat sota condicions extremes. Malgrat que encara falten detalls sobre el guió final, Hwang ha promès que s’hi qüestionarà profundament els límits de la moralitat i l’ètica.

Netflix ja ha començat a promocionar aquests nous capítols a través d’un seguit d’intrigants imatges i teasers, que suggereixen un gir encara més fosc i emocionant en la saga protagonitzada per Gi-hun.