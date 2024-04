How to have sex

LA PROPOSTA DEL DIA

'HOW TO HAVE SEX'

Tres adolescents britàniques se’n van de vacances per celebrar els seus ritus d’iniciació: beure, sortir de festa i lligar, en el que hauria de ser el millor estiu de les seves vides. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

ACTIVITATS

‘SETMANA DE LA CREATIVITAT’

De les 17 a les 19 h - Taller de ceràmica kurinuki

De les 19 a les 21 h - (+18 anys) Joieria (esmalts al foc)

De les 21 a les 22 h - (+12 anys) Dansa amb Isadora Duncan

De les 19 a les 21 h - Assaig obert de l’obra de teatre del grup d’adults Pausa.

Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.

CURSOS I TALLERS

‘LA SECESSIÓ DE VIENA’

Iniciada per Gustav Klimt, la Secessió de Viena va ser un moviment que va impulsar la producció artística per fer-la més espiritual, moderna i autèntica. Hora: de 18.30 a 19.30 h. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.

CONFERÈNCIES

‘GESTIÓ ESTRATÈGICA DE CRISI D’EMPRESA’

Com fer de la vostra visió de futur, la clau per navegar en un món de canvis impredictibles i no perdre oportunitats. Amb Marc Roussel, expert en dinàmica empresarial que ha contribuït a l’èxit de molts professionals. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘LA LLUM. EXPERIÈNCIES MÚLTIPLES’

La conferència tracta dels múltiples papers que té la llum natural i especialment l’artificial, a través de la seva aplicació en diferents camps com l’arquitectura, l’art efímer, el disseny i la recerca acadèmica. A càrrec d’Adrià Muros, arquitecte. Hora: 19 h. Col·legi Oficial d’Arquitectes. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘A ESCENA’

Recull de fotografia d’escenari de Juli Barrero. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

‘EXPERIMENTANT LA MARQUETERIA’

Mostra de treballs de marqueteria dels alumnes de restauració de l’Escola d’art d’Andorra la Vella, una tècnica decorativa aplicada als mobles i treballada amb xapes de fusta de diferents colors. Centre Cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 d’abril.

‘DISSENY DE LÀMPADES’

Exposició de projectes dels alumnes del taller de ceràmica de l’Escola d’Art del comú d’Andorra la Vella. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 30 d’abril.

‘INTEGRATS’

Recull de 14 fotografies de béns immobles d’interès cultural de les 7 parròquies per la fotògrafa Maria Medeiros Carvalho. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 24 de maig.