‘The Witcher’ s’escurça

La sèrie The Witcher no anirà més enllà de la cinquena temporada. Així ho ha anunciat la seva plataforma, Netflix, mitjançant un comunicat en el qual aclareix, finalment, el futur d’una ficció que en els últims anys s’ha enfrontat a importants desafiaments, inclòs un canvi de protagonista. D’aquesta manera, després que la tercera temporada s’estrenés el juny del 2023 i que la quarta es trobi actualment en fase de producció, la cinquena posarà el punt final definitiu a la història.

Cal recordar que The Witcher es basa en la sèrie de novel·les de l’autor polonès Andrzej Sapkowski. Amb la planificació ara anunciada per Netflix, les dues últimes temporades adaptaran els tres últims llibres de la saga: Bateig de foc, La torre de l’oreneta i La dama del llac.

Tot i que la sèrie havia de tenir set temporades, el seu final s’ha precipitat. Conscients de l’efecte que això pugui provocar en els fans, des de la plataforma han volgut fer una crida a la calma: els capítols finals, diuen, “conduiran aquest espectacle èpic a una conclusió adequada”.

Però abans que arribi el comiat han de produir-se molts altres esdeveniments. The Witcher està preparant la quarta temporada amb un important canvi: l’actor Liam Hemsworth substituirà Henry Cavill en el paper protagonista. Els capítols encara estan en plena producció, per la qual cosa l’estrena no es produirà fins d’aquí a uns mesos. Tampoc hi ha data prevista per a la cinquena temporada.

L’octubre del 2022 es va saber que Cavill no tornaria a interpretar Geralt. El britànic va deixar la sèrie per assumir altres projectes i per les discrepàncies que va mantenir amb l’equip de The Witcher: ni el convencia la manera com s’estaven adaptant els llibres, ni li agradava la deriva del seu personatge.