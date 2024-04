LA PROPOSTA DEL DIA

SANT JORDI A LA MASSANA

Novetats editorials de Sant Jordi i sorteig d’un lot de llibres entre els usuaris que facin un préstec. Bilbioteca comunal. La Massana.

LLETRES

PARADETA DE LLIBRES DE SANT JORDI

Parades de llibres amb motiu de la diada de Sant Jordi. Hora: de 10 a 18 h. Plaça Coprínceps. Escaldes-Engordany.

SANT JORDI A ORDINO

Regalarem llibres de segona mà. Regalarem xapes amb motius de la llegenda de Sant Jordi per a tots els benvinguts. 17.30 h: farem un taller de roses fetes amb llaminadures. Activitats per pensar i acolorir, per als més petits.

Biblioteca comunal. Ordino.

SANT JORDI CANILLO

De 9 a 14 h: venda de llibres, venda de roses i d’articles d’artesania.

18.15 h: contacontes infantil

19.15 h: lliurament de premis del concurs de relats XXS.

ACTIVITATS

SETMANA DE LA CREATIVITAT

De 15 a 18 h: Franzine en grup.

De 18 a 19 h: gravat amb tetrabrick.

De 19 a 21 h: teatre i creixement personal.

De 20.45 a 22 h: dansa del ventre.

Centre Cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘A ESCENA’

Recull de fotografia d’escenari de Juli Barrero. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.

‘EXPERIMENTANT LA MARQUETERIA’

Mostra de treballs de marqueteria dels alumnes de restauració de l’Escola d’art d’Andorra la Vella, una tècnica decorativa aplicada als mobles i treballada amb xapes de fusta de diferents colors. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 d’abril.

‘DISSENY DE LÀMPADES’

Exposició de projectes dels alumnes del taller de ceràmica de l’escola d’art del comú d’Andorra la Vella. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 30 d’abril.

‘INTEGRATS’

Recull de 14 fotografies de béns immobles d’interès cultural de les set parròquies de la fotògrafa Maria Medeiros Carvalho. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria. Fins al 24 de maig.

‘60è ANIVERSARI DE CAVALL FORT’

Làmines que ens ensenyen el funcionament de l’editorial des de dins de la mà dels personatges mítics de Cavall Fort com OT el Bruixot, Gil Pupila i molts altres. Museu del còmic. La Massana. Fins al 25 de maig.

‘EL COS DESVELAT. EL NU A LA CONTEMPORANEÏTAT’

Col·lecció de grans noms de l’art contemporani, majoritàriament en la seva faceta de cartellistes i gravadors, que il·lustra a través del cos nu la complexitat del món actual. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 15 de juny.