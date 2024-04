Prediccions del Zodíac

Àries

Avui potser et disposis a coquetejar amb tot. A causa de l'energia animada i cridanera producte de l'energia celestial, potser et trobes tractant d'apropar-te a aquesta persona que se't fa tan atractiva. És possible que l'atreguis amb el teu somriure càlid i murri. Sempre has tingut un caràcter gairebé infantil que pot crear un encanteri màgic sobre els altres. De manera que avui diverteix-te cridant latenció. Només intenta no ficar-te en tants problemes!

Taure

Avui potser necessites parar atenció al teu cap o al teu supervisor. Potser sentis ganes de fer les coses a la teva manera, però has de tenir en compte les opinions del teu cap. Avui intenta respectar els desitjos poderosos i influents. No t'estanquis tant en els teus propis mètodes, ja que així faràs que els teus col·legues es tornin en contra teu. Avui treballa al compromís i la comunicació.

Bessons

Els temes relacionats amb romanços i nens estan al capdavant del teu món en aquest dia. Si apareix una situació relacionada amb aquest aspecte, actua proactivament. Descobriràs que l'energia que hi posis no serà malgastada. L'energia astral poderosa del dia d'avui us ofereix intel·ligència mental cap al vostre instint bèl·lic, ajudant-vos a pensar abans d'actuar. Ets capaç d'aconseguir força sota l'aspecte planetari prevalent.

Cranc

Hoy no dejes que las pequeñas cosas te perturben. Recuerda que la vida es demasiado corta para hacer hincapié en cosas insignificantes. Los conflictos no resueltos son como heridas que no cicatrizan. Ya sea que hoy encuentres una solución o no, al menos di lo que piensas. Los temas relacionados a relaciones cercanas probablemente crezcan en este día, por lo tanto prepárate para luchar contra ellos. La configuración planetaria de hoy te pedirá dinamismo en tus palabras.

Lleó

Avui enfronta les teves pors mentals més grans. Els temes relacionats amb la mort, el renaixement i la regeneració són importants per discutir amb els altres. Descobriràs que com més portes obertes trobis relacionades amb aquests temes, menys temorós et semblarà. Necessitaràs molta transformació interna, i aquest és un bon moment per fer-ho amb honestedat i ganes. L'aspecte a tenir en compte aquest dia és tenir coratge per pensar en idees valentes.

Verge

El teu cap està exactament a la línia del teu sentit de poder i agressió. Per tant, utilitza aquesta coalició interna a favor teu! El teu ésser intern està llest per comunicar-se bé amb les teves majors qualitats. En resum, el teu ésser està llest per lluitar. Tens la intel·ligència i la força física per conquerir el que sigui. La configuració planetària del dia d'avui us ajudarà a pensar abans d'actuar. És una combinació molt poderosa.

Balança

Estàs arribant a la fase de l'espiral descendent d'un cicle anual on és temps de mirar cap a dins i escoltar els teus pensaments i estat mental ocult. Descobriràs que t'ajudarà una autoavaluació crítica per alleujar l'equipatge innecessari del cicle passat per poder portar més prosperitat i bona fortuna al següent. L'energia astral us ajudarà en aquest procés de mort cap al renaixement.

Escorpí

Avui la comunicació dinàmica probablement us ajudarà a llarg termini. Actua amb seguretat en moure't pel món i no et preocupis de les conseqüències. Les coses se solucionaran soles quan calgui. Tingues la major precisió possible en la teva comunicació amb els altres. Qualsevol cosa que et molesti haurà de ser tinguda en compte. Les coses que no es diuen poden produir incomoditat física i mental.

Sagitari

Avui potser tens ganes d'atreure algú. L'energia celestial en joc avui augmenta la teva necessitat que els altres et notin. Potser facis el paper d'un pretendent romàntic, comprant-li flors i afalagant algú pel bell color dels ulls. O potser us envieu un correu electrònic insinuant a algú. Avui és possible que intentis alguna cosa per veure si aquest té interès en tu de manera romàntica.

Capricorn

Avui anhelaràs aplaudiments. L'aspecte en joc és incitar la teva necessitat que se t'apreciï. Treballes molt dur i de vegades alguns no ho aprecien. Està bé insistir que se't reconegui. Parla amb el teu cap sobre un canvi ascendent laboral. O suggereix que voldries rebre un augment de salari. Fes saber que els teus esforços mereixen una recompensa. Tindràs una resposta ràpida i positiva.

Aquari

En aquest moment potser sentis ganes de tornar a començar de nou a la teva vida romàntica. Potser ja has deixat enrere una relació i vols abandonar el passat. Potser finalment et desfas duna situació que no era saludable per a tu. O potser vols reinventar una relació actual. Amb una mica de creativitat i una mica de comunicació sincera amb la teva parella, el cel és el límit. Els planetes t'inspiraran que facis alguns canvis.

Peixos

Avui, cal intentar evitar els malentesos amb la teva parella. Tot i que potser ara estiguis en una relació bona i saludable, potser no coincideixen en alguns punts. Ara és possible que sentis preocupació sobre alguna cosa que està succeint a la teva romanç. No deixis que les teves pors es converteixin en una cosa enorme. Intenta parlar amb la teva parella i aclareix les coses.