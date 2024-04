‘Silo’: futur garantit

Silo va ser un èxit de la ciència-ficció a Apple TV+. La producció encapçalada per Rebecca Ferguson ens relata com la humanitat sobreviu en uns refugis després d’una hecatombe, on s’estableixen regles que són força distòpiques, a l’estil de Fallout. La ficció va ser un autèntic fenomen mediàtic i després de treballar en una segona temporada que encara no té data d’estrena la plataforma ja en planeja dues més, que podrien rodar-se de manera simultània.

La sèrie, que adapta la cèlebre trilogia literària de Hugh Howey, narra com en un futur ruïnós i tòxic hi ha una comunitat que conviu en una gegantesca sitja subterrània amb centenars de pisos de profunditat. Allà, les persones viuen en una societat plena de normes que creuen que estan destinades a protegir-les, però tot canviarà quan comencin a fer una sèrie de descobriments que ho sacsejarà tot.

Graham Yost, creador de la sèrie, ha deixat clar en repetides ocasions que els seus plans de fer quatre temporades segueixen endavant. I ara, la mateixa Rebecca Ferguson, que dona vida a Juliette, ha confirmat a Collider que després de la segona part de Dune ja està treballant en el futur de la sèrie d’Apple.

Així, la intèrpret ha estat força clara en assegurar que la companyia vol rodar la tercera i la quarta temporada al mateix temps per concloure la sèrie i avançar els terminis de filmació i distribució en el portal. Aquesta és una garantia de conclusió i finalització de la trama, una cosa que molts fans agrairan.

“La sèrie té un final i sé quan serà. Però per ser sincera no crec que sigui un secret. Els tres llibres es dividiran en quatre temporades”, va explicar l’actriu. “La primera temporada ja està feta; la segona està filmada i ara estem a l’espera de tenir llum verda per a les temporades tres i quatre. Molt probablement les filmarem juntes i marcarien el final de la història”, va concloure.