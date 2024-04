‘El infiltrado’ reneix

Torna El infiltrado. L’adaptació de The night manager, la novel·la de John le Carré, tindrà dues noves temporades, que estaran produïdes per la BBC i es podran veure a Amazon Prime Video. L’aclamat actor Tom Hiddleston reprendrà el paper protagonista. “Després d’anys d’especulacions, puc confirmar que The night manager torna amb dues temporades més”, ha anunciat la cap de continguts de la BBC, Charlotte Moore.

La guanyadora d’un BAFTA per I hate Suzie, Georgi Banks-Davies, agafa el relleu de Susanne Bier en la direcció, amb David Farr com a guionista i Stephen Garrett en les tasques de showrunner, segons ha informat el mitjà especialitzat Deadline. A part de l’actor protagonista, no s’han donat més detalls sobre els intèrprets que formaran part del repartiment en aquestes dues noves entregues.

Els nous episodis començaran a rodar-se a final d’aquest any i reprendran la història de Jonathan Pine vuit anys després de l’explosiu final de la primera temporada, que originalment va néixer com una minisèrie. Aquests capítols aniran més enllà de la trama del llibre, publicat pel cèlebre escriptor britànic el 1993.

Els detalls de l’argument es mantenen en secret i encara no s’ha confirmat si el personatge de Richard Roper, interpretat per Hugh Laurie, tornarà com a antagonista. Cal recordar que se’l va veure per última vegada en la part posterior d’un cotxe conduït per compradors d’armes descontents amb ell.

La primera temporada de The night manager va ser un gran èxit de públic, premis i crítica. Va ser vista per milions d’espectadors i va guanyar diversos BAFTA, Emmy i Globus d’Or, incloent-hi el de millor actor per a Hiddleston, en les categories de minisèrie de 2016.