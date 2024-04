Renovació i sorpresa

Apple està d’enhorabona. Després d’apostar per Godzilla i renovar Monarch: El legado de los monstruos, la companyia ha volgut premiar una de les seves sèries de més èxit, Para tota la humanidad, una ambiciosa producció de ciència-ficció encapçalada per Ronald D. Moore, Matt Wolpert i Ben Nedivi en la qual se’ns relata una ucronia construïda al voltant de la carrera espacial. La plataforma ha decidit renovar la ficció per una cinquena temporada després de l’èxit del quart lliurament, i ha confirmat el desenvolupament d’un spin-off.

D’aquesta manera, després de quatre temporades, no només s’ha anunciat que la producció ha estat renovada per una altra tanda de capítols, sinó que també es farà una sèrie derivada que portarà per títol Star City.

La nova ficció continuarà estant conduïda pels showrunners Matt Wolpert i Ben Nedivi, i ens traslladarà darrere del teló d’acer, relatant-nos les vides dels astronautes, els oficials d’intel·ligència, els enginyers, els científics i els polítics involucrats en el programa espacial soviètic. “La nostra fascinació amb aquest vessant de la història ha crescut temporada rere temporada. Com més coses apreníem de la ciutat secreta construïda en els boscos dels afores de Moscou on treballaven i vivien els astronautes i enginyers soviètics, més volíem explicar la història de l’altre costat de la carrera espacial”, indiquen els seus responsables.

Cal recordar que Para toda la humanidad parteix de la premissa que, en els anys seixanta, la Unió Soviètica s’avança als Estats Units en la conquesta de la Lluna, desencadenant un canvi brusc en els esdeveniments de la cursa especial internacional. Ara, els espectadors podran conèixer els detalls del mateix relat des de l’altra banda.