Prediccions del Zodíac

Àries

Avui potser sentis que tens una gran força al teu interior. Els planetes i la seva influència et poden ajudar a comprendre algunes veritats fonamentals. Avui et sentiràs com si tinguessis un home savi al teu costat durant tot dia. Si ets capaç de mantenir-te amb la major puresa i veritable seguretat personal, res no podrà aturar-te.

Taure

T'interessen les novetats i potser fins i tot utilitzis aquesta característica teva per progressar en la teva carrera. La configuració celestial d'avui indica que potser sentis inspiració per altres persones que també busquen innovació a la vida i els qui no estan satisfets amb la seva posició a la societat. Aquesta podria ser la gestació d‟un grup que es dedica al canvi social o alguna cosa per l‟estil.

Bessons

Ara tens l'oportunitat d'incorporar una gran quantitat d'energia creativa a la teva vida. Brinda-li al teu costat femení una mica d'amor del teu món de fantasia. Com més integris els teus somnis i emocions, més èxit i prosperitat tindràs. L'aspecte en joc avui t'ajuda a connectar-te amb la teva naturalesa artística. No et resisteixis a la temptació de viure la vida als núvols.

Cranc

Avui no us deixeu atrapar per mons aliens de fantasia. Si vols que les coses es facin, el millor serà que confiïs en tu. El més important és no enganyar-te a pensar que tot està bé, quan en realitat no és així. L?aspecte celestial d?avui potser creu núvols que enfosqueixin la veritat de la situació. Fes tot el possible per traspassar aquest mantell de boira i arribar al fons de l'assumpte.

Lleó

Amics i veïns jugaran un paper important al teu dia. Fixa't l'objectiu d'interactuar amb la màxima quantitat de gent possible. Recorda que el teu destí és ser feliç. Conversa sobre coses meravelloses per venir en lloc de les tragèdies del passat. El panorama astral d'avui t'està recordant que la fantasia ocupa un paper important a la vida i que ajuda a fer que la dura realitat sigui una mica més suportable.

Verge

Avui és un bon dia perquè manifestis les teves emocions. El teu estat d'ànim general està en ascens i els que t'envolten volen veure't alegre. Potser tinguis una actitud més frívola que de costum, però pots fer-ho servir a favor teu. Els astres t'estenen una invitació a volar més alt, cap als núvols perquè vegis el que el cel et pot oferir.

Balança

Avui potser sentiu la necessitat de rebre una mica més d'atenció i ajuda d'un ésser estimat. És molt possible que una situació que involucra algú molt proper estigui esborrant les línies de la realitat i et sigui difícil saber exactament què t'interessa. L'equilibri és una lliçó important per aprendre avui dia. Potser hi ha una lliçó que necessites aprendre sobre la comprensió del teu ésser interior.

Escorpí

Assegureu-vos de ser realista pel que fa a la salut. Potser estàs evitant la revisió anual al consultori mèdic perquè sents una por tremenda del que et pugui dir. Recordeu que el manteniment preventiu és crucial per mantenir-se saludable. No t'enganyis pensant que el cafè i les masses constitueixen un bon esmorzar. Para més atenció a aquesta part de la teva vida.

Sagitari

Generalment la gent que comparteix el teu Signe Solar es caracteritza per ser la creadora en aquest món. Avui ets més conscient que mai que tot el que creus ha de tenir un propòsit, per tant, aplica-ho al que estiguis creant en aquest moment. Les energies celestials en joc t'ajudaran a adonar-te que el món necessita massa els creadors perquè centrin la seva energia a mercè dels seus egos.

Capricorn

L'energia d'avui crea cert sentiment potencial de ganduleria. Potser veritablement tinguis aquest sentiment de serenitat. No us deixareu atrapar per les tensions del dia. Et resultarà més fàcil deixar passar petits inconvenients. Aquest potser no és el millor dia per impulsar-te a fer coses perquè no tindràs gaire energia. És millor concentrar-te en tasques menors com posar en ordre els teus documents o alguna cosa per l'estil.

Aquari

Aquelles persones que creien que eres algú infantil i introvertit potser avui s'emporten algunes sorpreses. Especialment perquè la forta influència que prové de la configuració planetària d'avui indica que tens preocupació extrema pel benestar del món que t'envolta. Era hora que s'adonessin que també pots tenir un gran cor.

Peixos

Hi ha alguna cosa a l'aire que t'ajudarà a desenvolupar la consciència que tens del món que t'envolta. Les energies celestials que estan en joc avui t'ensenyen les classes de lliçons que els preocupen a tothom. L'aspecte del dia et farà meditar sobre el teu comportament de vegades egoista. Allunya't de la teva feina per un temps i reflexiona sobre aquestes qüestions.

