Mals presagis

Fa unes setmanes, HBO va confirmar que la tercera temporada d’Euphoria trigaria molt a arribar, tot que es comprometien a desenvolupar nous episodis amb la mateixa qualitat mostrada en les anteriors temporades. Els rumors referents al retard són molts: diferències creatives, conflictes d’agenda, problemes en el guió, lluita d’egos... Zendaya, protagonista i productora, ha explicat ara que ella també desconeix quan arribarà la tercera part a HBO, i ha portat molt males notícies.

Tot i que l’estrella és responsable de la producció executiva de la reeixida sèrie, i té força pes en la construcció de les històries relatives al seu personatge, ha confessat de manera directa que desconeix si la tercera temporada arribarà a fer-se. I, lògicament, sobretot tenint en compte com n’és, d’interessant, el personatge, Zendaya vol tornar a interpretar a Rue.

“Si la tercera temporada tira endavant, i és adequada per al destí dels personatges i tot surt com hauria de sortir, per descomptat que ho faré”, ha confessat la intèrpret en l’estrena de Challengers a Los Angeles, segons ha relatat Variety. “Però no depèn de mi”, afegia, anticipant les pitjors notícies sobre aquesta qüestió. Així, ni ella mateixa sap quan tornarà la ficció.

HBO va anunciar el retard indefinit de la tercera temporada d’Euphoria a final del mes de març, precisant que tant la plataforma com el creador, Sam Levinson, “segueixen compromesos a fer una tercera temporada excepcional”.

Això sí, de moment, tot el repartiment té permís per comprometre’s amb els projectes que vulguin. Una cosa lògica, sobretot tenint en compte que la sèrie, un dels grans èxits de la plataforma en termes absoluts i en audiència, va encimbellar encara més a la pròpia Zendaya, i va impulsar la carrera de joves actors com Sydney Sweeney, Jacob Elordi o Hunter Schafer.