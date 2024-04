Més ‘Outer range’

Prime Video acaba de publicar el tràiler de l’esperada segona temporada d’Outer range, una sèrie que barreja hàbilment el gènere western amb elements de ciència-ficció. Els nous capítols prometen aprofundir en els misteris introduïts en la primera entrega, expandint l’enigmàtic plantejament d’un buit sobrenatural vora el desert de Wyoming. Segons el comunicat de premsa oficial, la segona temporada continuarà la història de Royal Abbott i la seva família mentre fan front a les creixents complexitats de les seves vides entrellaçades, amb girs temporals i diferents revelacions.

Outer range explora hàbilment la lluita de Royal Abbott, un ranxer que protegeix feroçment la seva terra i la seva família davant d’un fenomen inexplicable: un buit fosc i sense fons en els seus terrenys. Aquesta presència es converteix en el centre de la sèrie i impulsarà la trama en la segona temporada. Així, en els propers episodis s’intensificarà la intriga mentre Royal i la seva esposa Cecilia s’enfronten a nous desafiaments després de la misteriosa desaparició de la seva neta. La cohesió de la família es posa a prova encara més en aquest lliurament, que estrenarà tots els episodis, un total de set, simultàniament el dijous 16 de maig vinent.

Josh Brolin repeteix en el paper principal i, a més, també es posa darrere de la càmera per dirigir el penúltim episodi de la segona temporada, el que marca també el debut de l’intèrpret com a director. L’elenc inclou Lili Taylor, Imogen Poots i Lewis Pullman, entre altres. Amb una trama que entrellaça elements de drama familiar, amenaces existencials i trencaclosques metafísics, Outer range s’està posicionant com una sèrie innovadora en el paisatge de la ficció televisiva actual.