Secrets al descobert

HBO Max revelarà “El costat fosc de la televisió infantil” a la sèrie documental Silencio en plató, que s’estrena aquest divendres. Formada per quatre capítols, la producció treu a la llum la cultura tòxica i perillosa que s’amaga darrere d’alguns dels programes infantils més emblemàtics emesos des de finals dels anys 90.

Silencio en plató posa contra les cordes l’imperi construït pel creador Dan Schneider, que tenia un innegable control sobre la cultura popular gràcies a sèries com Todo eso y más i The Amanda Show, entre altres, que van ser consumides obsessivament per nens d’arreu del món i van definir la comèdia per a tota una generació. Però darrere de l’alegre presència en pantalla d’aquests programes “amb acudits qüestionables i esquetxos exagerats”, el documental destapa un “ambient insidiós plagat d’acusacions d’abús, sexisme, racisme i dinàmiques inapropiades amb les seves estrelles menors d’edat”.

D’una banda, la docusèrie d’HBO Max accedeix als principals membres de repartiment, guionistes i equip de la popular sèrie de Schneider a Nickelodeon Todo eso y más. Actors com Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne i Katrina Johnson i el director Virgil Fabian revelen la cultura del plató de l’estimada sèrie còmica per a adolescents.

Per part seva, les autores Jenny Kilgen i Christy Stratton exposen les acusacions de l’ambient tòxic i sexista que es vivia a la sala de guionistes de The Amanda Show. A més, Alexa Nikolas ofereix la seva experiència com a actriu de Zoey 101, sèrie que es va emetre entre el 2005 i el 2008.

La producció, dirigida per Mary Robertson i Emma Schwartz, “llança llum sobre aquestes històries i descriu el patró de comportament groller, abusiu i manipulador que es va desenvolupar durant dècades”. Al mateix temps, també repassa “alguns casos esfereïdors sobre depredadors de menors en els espais de rodatge”.