Prediccions del Zodíac

Àries

Donada l'energia celestial d'avui, seria intel·ligent posar els sentiments de les darreres setmanes en paraules. Potser has estat al dubte de confortar algun membre de la família. Tenint en compte el teu ascendent, aquest període podria portar conseqüències per a tot l'any. Per tant no dubtis a pensar sobre els teus sentiments, ningú no s'enfadarà amb tu...

Taure

Possiblement t'has sorprès pels canvis d'humor de les persones més properes en aquestes darreres setmanes. Et sents responsable? Heu establert els límits més clarament? Et sents especialment sensible en aquest moment? Atesa l'energia celestial d'aquest dia, pensareu a aclarir la vostra situació amb les vostres amistats i família.

Bessons

Per tu que generalment actues i confies en la teva intuïció i sentiments sense explicació, aquí tens un dia que reforçarà la teva capacitat natural de deixar-te guiar pel teu estat emocional. La configuració planetària contribuirà a ajudar-te a trobar les paraules correctes que seran recordades per les persones que t'envolten. Probablement tinguis una gran calma i força en la teva manera de parlar...

Cranc

Si t'agrada generalment tenir idees clares per confrontar els problemes quotidians de la feina, avui tindràs dificultats per posar en paraules els teus desitjos. L'orientació del dia suggereix que avui hi haurà una barreja explosiva entre les idees i les emocions. Concentra't a estar en contacte amb les persones que t'envolten i permet-te molt de temps a treballar per expressar el que sents.

Lleó

Al teu Signe Solar no sempre li és fàcil expressar els seus pensaments, excepte en alguns moments quan una frase clau apareix a la seva ment que pot resumir tot el que volien dir en un mes sencer. Aquest és el dia ideal per a aquest esdeveniment! El panorama celestial d'avui incitarà el teu ascendent a dir més del que és usual. Aprofita-ho!

Verge

Aquí tens un dia que faràs que les teves idees tinguin els seus fruits! L'energia us ajudarà a posar el toc final a les vostres reflexions de les últimes tres setmanes. Professionalment parlant, si has tingut idees per a un nou projecte, les metes del mateix seran particularment clares en aquest moment. Avui, la intel·ligència va de la mà amb la facilitat del teu ascendent...

Balança

Si fossis venedor, avui li vendries a tothom! La configuració planetària actual realment us facilitarà els intercanvis. Però si de debò fossis venedor, t'adonaries que la majoria dels clients ja s'han decidit abans que tu arribis. Avui no et molestis a convèncer les persones perquè ja ho estan!

Escorpí

Les persones definitivament no poden dir que l'habilitat per expressar les coses o l'expressió oral sigui un problema que pateixis. El teu Signe solar és un pedagog nat. Amb tota l'energia astral d'aquest dia aquestes qualitats seran encara més reforçades. Segurament tinguis una convicció poc comuna en tot allò que facis que et servirà molt en relació amb la feina.

Sagitari

La gran força de les persones del teu Signe Solar és la capacitat que tenen per manejar les relacions humanes, sent aquest el seu tema predilecte. Avui, amb aquesta orientació, tindràs una capacitat encara més gran per sintetitzar el que els altres diuen al teu voltant. Intenta fer-ho amb les persones més properes. Et sorprendràs de com resultarà d'efectiu això!

Capricorn

Avui tindràs una gran diplomàcia. L'energia astral del dia t'ajudarà a trobar les paraules que et faltaven a la teva recerca de més tacte. No tinguis por començar amb debats i discussions de qualsevol tipus perquè hi ha una bona possibilitat que tots els arguments opositors es dilueixin sota la influència del teu carisma i diplomàcia.

Aquari

Mai no es podria dir que et falten contactes! El teu signe solar amb l'alineació planetària actual amplificarà el teu contacte amb els altres... Et sentiràs com si discutíssis el futur del planeta i la humanitat amb els teus amics i familiars. Per què no escrius les conclusions d'aquestes converses o inicies una organització sense ànim de lucre? Avui res no podrà parar-te a tu oa les teves idees!

Peixos

Pensaràs a canviar alguna cosa fonamental al teu estil de vida. Potser la teva família ja no t'ajuda més com ho solia fer en el passat. Vols apartar-te una mica d'algunes amistats que has fet? L'atmosfera general d'aquest dia serà favorable per avaluar les teves necessitats més profundes i posar en paraules allò que generalment mantens ocult dins teu.