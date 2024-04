Canvi de model

Les plataformes de streaming van començar a funcionar amb un esquema de zero publicitat a canvi d’una quota, però amb el pas dels anys i l’augment de la competència, pràcticament totes han sucumbit al model tradicional televisiu amb anuncis.

L’última a unir-se al sistema ha estat Prime Video. Des de la setmana passada, el servei encareix en 1,99 euros la quota per poder gaudir de la seva oferta sense anuncis, que passa de 4,99 a 6,98 euros. La quota amb publicitat seguirà en els 4,99 euros mensuals. El canvi afecta pel·lícules i sèries, perquè el contingut en directe, i els canals de subscripció continuaran, com fins ara, incloent-hi espots.

Quant a la resta de competidors, que al principi no emetien publicitat, HBO va ser la primera a comptar amb una quota bàsica amb anuncis, tot que només per als Estats Units, que va llançar el juny de 2021 i que actualment costa 9,99 dòlars mensuals (15,99 sense anuncis). Però a Europa, incloent-hi Andorra, no existeix de moment una quota amb publicitat, i avui dia HBO Max manté una tarifa única de 9,99 euros.

A partir del 21 de maig, però, HBO Max passarà a denominar-se Max a Europa, i inclourà també els continguts de Discovery i Eurosport. I s’aplicarà un nou pla de quotes en funció de la qualitat de la imatge, les descàrregues i el nombre d’usuaris: estàndard (per a dos dispositius), prèmium (per a quatre) i esports, amb uns preus que encara no s’han fet públics. A més, començarà a funcionar un pla bàsic amb anuncis a Noruega, Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Països Baixos, Romania, Polònia, França i Bèlgica.

La següent a fixar preus diferents va ser Netflix, que va establir el novembre de 2022 una tarifa estàndard amb publicitat. Les possibilitats són: estàndard amb anuncis, per 5,49 euros al mes; estàndard sense anuncis (12,99) i prèmium (17,99), que permet quatre dispositius i emissió en ultra HD.

Disney+ es va unir al sistema de diverses tarifes a la fi de 2022. Les seves quotes actuals són de 5,99 euros la bàsica amb publicitat; 8,99 l’estàndard amb anuncis i 11,99 la prèmium, que permet quatre reproduccions simultànies i qualitat Ultra HD.

També Filmin va augmentar, el passat 28 de març, la seva tarifa mensual, que va passar 7,99 euros a 9,99, tot i que en el seu cas es mantenen sense contingut publicitari.

Finalment, Apple TV+ compta amb una tarifa bàsica televisiva de 9,99 euros i SkyShowtime té un preu mensual de 5,99 euros, que a partir del dia 22 serà de 7,99. En tots dos casos sense anuncis.