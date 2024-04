Thriller barceloní

David Verdaguer i Ángela Cervantes són els protagonistes de la sèrie de vuit capítols El mal, de Lluís Arcarazo, presentada oficialment aquesta setmana. La ficció narra la història de la investigació policial per trobar un assassí en sèrie que tria com a víctimes persones sense sostre. La producció, que s’ambienta a Barcelona i que coprodueixen The Mediapro Studio i 3Cat, començarà a rodar-se a la capital catalana en les properes setmanes, sota la direcció de Marta Pahissa.

La sèrie s’estrenarà en primícia a 3Cat i The Mediapro Studio Distribution en té els drets de venda en l’àmbit mundial. Els productors afirmen que la ficció beu de “grans mestres del cinema contemporani” com David Fincher o Michael Mann, amb ressons de films com Seven o Collateral.

A través dels vuit episodis, la sèrie s’endinsarà en la investigació dels crims, a partir d’uns guions del mateix Arcarazo que han comptat amb la col·laboració de Guillermo Cisneros i María Jaen. Arcarazo ja havia col·laborat amb projectes com el film Salvador, dirigit per Manel Huerga, o la sèrie Nit i dia, conduïda per Oriol Paulo.

Pahissa serà la directora tots els capítols de la sèrie. Realitzadora de ficció i documentals amb més de 25 d’experiència, ha estat responsable de títols com Rapa per a Movistar Plus+, Smiley per a Netflix, i Ser o no ser per a RTVE.

L’argument parteix d’una història real. L’abril del 2020, en ple confinament per la covid-19, un home va ser detingut acusat d’assassinar diversos indigents a Barcelona. Tots els crims es van cometre mentre la víctima dormia i amb una brutalitat extrema. Amb aquest plantejament, i en aquest context de ciutat buida i confinada, Arcarazo desenvolupa la idea de la sèrie, que recull el doble sentit tant de maldat com d’un virus que infecta les víctimes.