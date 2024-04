Prediccions del Zodíac

Àries

Has tingut alguns problemes últimament per concentrar-te a la feina. Això és definitivament el tipus de coses que et preocupen perquè necessites tenir un "motor" sòlid per contenir el foc que surt endins. El dia d'avui us suggereix un intercanvi d'idees molt benvingut i us ajudarà a renovar la vostra direcció.

Taure

La configuració celestial actual és excepcionalment "conceptual" per naturalesa, la qual només agradarà al teu Signe Solar, sempre llest per crear nous projectes o teories. Avui, és força possible que el teu cap estigui ple d'idees, paraules i premonicions. En altres paraules, avui és el tipus de dia que sempre has somiat....

Bessons

Gràcies a la influència dels planetes, avui, la teva naturalesa romàntica sobresurt. Inicieu una conversa amb la vostra parella sobre creences espirituals. Podries trobar-te amb ànim filosòfic pel qual sents la necessitat de connectar-te amb els altres a un nivell molt profund. Avui creu en la teva intuïció.

Cranc

Avui juga un paper actiu en la vida dels altres. Et trobes en un punt del teu cicle mensual en què estàs recol·lectant les recompenses del que has sembrat. Connecta't amb amics i involucra't en converses serioses sobre temes difícils. L´energia celestial d´avui està obrint els teus canals receptius i creatius a espais profunds que requereixen la teva atenció. Sent la llibertat de manifestar els teus sentiments amb franquesa.

Lleó

A causa del nou canvi en l'aspecte astral, avui us concentrareu en temes sobre transformacions. Descobriràs que afloren preguntes profundes i et demanen que les encaris amb atenció acurada. Sents una suma receptivitat i atraus dels altres el mateix esperit afectuós i gentil que projectes. Fes servir la intensitat del dia per arribar a l'arrel del tema que et preocupa.

Verge

Avui és un dia meravellós per fer coses que afegeixin bellesa a casa teva. Recorda que això no vol dir que hagis de sortir a gastar grans quantitats de diners en cadires, cortines i catifes noves. Només canviar les coses de lloc i acomodar-les es pot aconseguir molt. Porta un parell de plantes o penja alguns quadres. L'energia d'avui us encoratja a tenir més consideració pel lloc on viviu.

Balança

Avui probablement no tinguis gaires ganes d'estar amb gent. Desitjaràs quedar-te a casa i fer-te una exploració interior. Para atenció al teu costat femení tranquil i receptiu. És molt important que connectis amb el teu jo interior, amb els teus somnis, desitjos i intuïció. Cal que tinguis cura i respectis aquesta part de tu que és summament sensible i receptiva.

Escorpí

Avui sortiran a lluir situacions relacionades amb romanç, emocions, societat i comunicació com a temes clau del dia per a tu. Els dos planetes més receptius de l'Univers us demanen que feu el mateix: que rebeu. Descobriràs que l'energia de la part femenina del teu cos flueix amb gran suavitat i hauries d'aprofitar aquest sentiment per mimar-te i brindar-te els plaers que mereixes.

Sagitari

Avui hauries d'estimar. L'energia astral en funcionament serà favorable per a tota mena d'intercanvis. És l'ocasió per proposar reunions laborals per resumir el que has fet. Aquestes reunions seran molt fructíferes. Si recentment has tingut certes idees, les hauries de treballar per arribar a concretar-les. Podràs comptar amb la gratitud dels teus col·legues.

Capricorn

Amb l'alineació celestial actual, bé et podria picar la bestiola de l'amor. En general només penses en feina i preocupacions financeres. Però avui podries tenir més interès a divertir-te! Si no tens parella, organitza una cita per a la nit. Anima't a tenir més atreviment. Convida a sopar algú que t'atregui.

Aquari

Aquest seria un bon moment per comprendre els teus sentiments i sentits intuïtius dels darrers dies. A la feina, potser pots parlar sobre la situació amb els teus superiors en relació amb els teus col·legues. En qualsevol cas, aquest no és exactament el moment per amagar els sentiments. Els teus dubtes seran més profunds i difícils de suportar si no en parles..

Peixos

Durant el dia, amb l'orientació astral en funcionament, podreu intercanviar paraules i idees més concretament del normal. A casa teva ia la feina, les persones faran comentaris sense importància però que et faran adonar de certes coses que són molt importants per a tu perquè t'involucren. Avui t'has de comportar amb especial dinamisme!