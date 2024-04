Jon Snow, sense sèrie

La sèrie derivada de Game of Thrones centrada en el personatge de Jon Snow no segueix endavant a HBO. El projecte, el desenvolupament del qual es va anunciar el juny del 2022 i que comptava amb la implicació i participació de Kit Harington per tornar a assumir el paper, ja no està sobre la taula de la companyia i, per tant, no es durà a terme.

Així ho ha anunciat el mateix intèrpret, que es va encarregar en el seu moment de plantejar la idea d’aquesta nova ficció a George R. R. Martin i exercir de motor per aixecar-la. Ara, ha estat ell mateix qui ha explicat els motius pels quals no es convertirà en realitat després de gairebé dos anys de treball.

“L’equip no ha trobat la història adequada per relatar”, ha resumit Harington en declaracions a ScreenRant recollides pel mitjà especialitzat Variety. “No volia que es filtrés alguna cosa i que la gent comencés a teoritzar, entusiasmant-se o odiant la idea quan potser ni tan sols acabaria succeint. En el desenvolupament estudies tots els angles per veure si val la pena. I actualment no és així”, ha dit l’actor, sincer. “Hem decidit deixar-ho de costat, de moment”, ha afegit.

El mateix Harington ja va parlar sobre el projecte el desembre del 2022, poc temps després de començar a desenvolupar-lo. L’spin-off de Jon Snow es va anunciar com un projecte en fase preliminar i que podia acabar cancel·lant-se, com finalment ha ocorregut i com també li va passar a una altra preqüela que havia de liderar Naomi Watts i que tampoc s’ha concretat.

Sí que continua endavant La casa del dragón, que té pendent d’estrena la temporada 2 i ja desenvolupa la tercera; la preqüela A Knight of the Seven Kingdoms; una sèrie centrada en Aegon Targaryen i altres spin-offs animats.